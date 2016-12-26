Тренер Головкина номинирован на звание «Лучшего тренера года» по версии Boxingscene.com

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Эдвардс включил в свой список четверых кандидатов: Абель Санчес, Мэнни Роблес, Майк Стаффорд и Шейн Макгиган.



«Абель Санчес — наиболее известный из этих тренеров, продолжающий великолепно выполнять свою работу. Все его бойцы обладают потрясающей физической готовностью, они выносливы и сильные панчеры. GGG, Гассиев и Шафиков — все они одержали большие победы в этом году. Даже Карсон Джонс победил в важном бою. Санчес проделал отличную работу», — пишет автор.