Тренер Головкина номинирован на звание «Лучшего тренера года» по версии Boxingscene.com
Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс и ведущий рубрики Daily Bread Mailbag составил список претендентов на звание «Лучшего тренера 2016 года», в числе которых оказался и Абель Санчес, тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
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Эдвардс включил в свой список четверых кандидатов: Абель Санчес, Мэнни Роблес, Майк Стаффорд и Шейн Макгиган.
«Абель Санчес — наиболее известный из этих тренеров, продолжающий великолепно выполнять свою работу. Все его бойцы обладают потрясающей физической готовностью, они выносливы и сильные панчеры. GGG, Гассиев и Шафиков — все они одержали большие победы в этом году. Даже Карсон Джонс победил в важном бою. Санчес проделал отличную работу», — пишет автор.
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