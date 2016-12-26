Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28264829/
26 декабря 2016, 22:11 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина номинирован на звание «Лучшего тренера года» по версии Boxingscene.com

Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс и ведущий рубрики Daily Bread Mailbag составил список претендентов на звание «Лучшего тренера 2016 года», в числе которых оказался и Абель Санчес, тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingscene.com <span class=error>Стивен</span> <span class=error>Эдвардс</span> и ведущий рубрики Daily Bread Mailbag составил список претендентов на звание Лучшего тренера 2016 года в числе которых оказался и <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> тренер казахстанского боксёра Геннадия <span class=error>Головкина</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эдвардс включил в свой список четверых кандидатов: Абель Санчес, Мэнни Роблес, Майк Стаффорд и Шейн Макгиган.

«Абель Санчес — наиболее известный из этих тренеров, продолжающий великолепно выполнять свою работу. Все его бойцы обладают потрясающей физической готовностью, они выносливы и сильные панчеры. GGG, Гассиев и Шафиков — все они одержали большие победы в этом году. Даже Карсон Джонс победил в важном бою. Санчес проделал отличную работу», — пишет автор.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
26 декабря

Стив Ким: «В идеальном мире бой Головкин - Джейкобс не транслировался бы на PPV»

Абель Санчес: «Во втором среднем весе Головкин покажет свою истинную мощь»

Дэн Эмброуз: «Избитый Головкиным Альварес может затем проиграть и Котто»