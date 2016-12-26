СМИ считают, что Головкину не нужно подниматься в весе, чтобы считаться великим боксёром

«Я думаю, что GGG не обязательно подниматься в весовой категории, чтобы считаться великим боксёром. Достаточно просто регулярно бить лучших в своём весе. Терри Норрис никогда не поднимался в 160 фунтов, но он может рассматриваться как великий боксёр. Эусебио Педроса никогда не покидал 126 фунтов, Костя Цзю — 140 фунтов, но я считаю их великими. Карлос Монсон никогда не уходил из 160 фунтов. Также стоит сказать, что подъём в весе — не для каждого. Многое зависит от того, где ты начинал — в лёгких весах легче перепрыгивать дивизионы. Также зависит от твоего роста, атлетизма и, что более важно, кто в весе над тобой. GGG предстоит бой с Джейкобсом — надеюсь, это будет качественный поединок. Думаю, это лучший бой, который сейчас можно организовать в среднем весе», — пишет автор.