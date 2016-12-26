С. Баррера: Ковалёв выиграл семь-восемь раундов у Уорда

Судьи единогласно отдали победу американцу.



«По моему скромному мнению, Ковалёв победил, он выиграл больше раундов. Знаю, что у него был спад в поздних раундах, он выглядел уставшим, но он выиграл семь-восемь раундов, и я считаю его победителем.



Думаю, разговоры Уорда о завершении карьеры — это стратегия. Иногда они “уходят”, проводят год вне ринга и возвращаются. Не думаю, что он избегает Ковалёва, но это кажется стратегией», — приводит слова Барреры Boxing Scene.