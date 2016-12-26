С. Баррера: Ковалёв выиграл семь-восемь раундов у Уорда
Боксёр полутяжёлого веса Салливан Баррера заявил, что, на его взгляд, Сергей Ковалёв победил в бою с Андре Уордом.
Судьи единогласно отдали победу американцу.
«По моему скромному мнению, Ковалёв победил, он выиграл больше раундов. Знаю, что у него был спад в поздних раундах, он выглядел уставшим, но он выиграл
Думаю, разговоры Уорда о завершении карьеры — это стратегия. Иногда они “уходят”, проводят год вне ринга и возвращаются. Не думаю, что он избегает Ковалёва, но это кажется стратегией», — приводит слова Барреры Boxing Scene.
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