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https://sport.mail.ru/news/boxing/28264117/
26 декабря 2016, 20:02 | Бокс | Чемпионат.com

С. Баррера: Ковалёв выиграл семь-восемь раундов у Уорда

Боксёр полутяжёлого веса Салливан Баррера заявил, что, на его взгляд, Сергей Ковалёв победил в бою с Андре Уордом.

Судьи единогласно отдали победу американцу.

«По моему скромному мнению, Ковалёв победил, он выиграл больше раундов. Знаю, что у него был спад в поздних раундах, он выглядел уставшим, но он выиграл семь-восемь раундов, и я считаю его победителем.

Думаю, разговоры Уорда о завершении карьеры — это стратегия. Иногда они “уходят”, проводят год вне ринга и возвращаются. Не думаю, что он избегает Ковалёва, но это кажется стратегией», — приводит слова Барреры Boxing Scene.
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