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https://sport.mail.ru/news/boxing/28261746/
26 декабря 2016, 16:30 | Бокс | Sports.kz

Головкин впервые за четыре года не станет лучшим боксёром по версии WBN

Сайт WorldBoxingNews.net объявил номинантов на звание лучшего боксёра 2016 года, сообщает Sports.kz.

Сайт WorldBoxingNews.net объявил <span class=error>номинантов</span> на звание лучшего боксёра 2016 года сообщает Sports.kz. Увеличить
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На награду от издания претендуют Василий Ломаченко, Андре Уорд, Теренс Кроуфорд, Мэнни Пакьяо, Роман Гонсалес и Карл Фрэмптон. Отметим, что в этом списке нет Геннадия Головкина, который три года подряд становился лучшим боксёром года по версии WBN.

В 2016 году Головкин провёл лишь два боя, в которых одержал победы над Домиником Уэйдом и Келлом Бруком.

Отметим, что на приз от WBN претендует тренер Головкина, Абель Санчес.

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