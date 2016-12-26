Головкин впервые за четыре года не станет лучшим боксёром по версии WBN
Сайт WorldBoxingNews.net объявил номинантов на звание лучшего боксёра 2016 года, сообщает Sports.kz.
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На награду от издания претендуют Василий Ломаченко, Андре Уорд, Теренс Кроуфорд, Мэнни Пакьяо, Роман Гонсалес и Карл Фрэмптон. Отметим, что в этом списке нет Геннадия Головкина, который три года подряд становился лучшим боксёром года по версии WBN.
В 2016 году Головкин провёл лишь два боя, в которых одержал победы над Домиником Уэйдом и Келлом Бруком.
Отметим, что на приз от WBN претендует тренер Головкина, Абель Санчес.
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