Тренер назвал фаворита в претендентском турнире WBC на пояс Геннадия Головкина

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— WBC хочет провести небольшой турнир четырех кандидатов, победитель которого встретится с Геннадием за чемпионский пояс. По вашему мнению, в квартете аргентинца Хорхе Хейланда, американца Кертиса Стивенса, канадца Давида Лемье и Евгения Хитрова из Украины — кто фаворит? Кто выйдет в финал и встретится с Головкиным?

— К моему сожалению, я не знаком с форматом этого турнира. Среди перечисленных боксеров фаворитом считаю канадца Давида Лемье.

— Евгений Хитров для казахстанского болельщика не такая знакомая фигура. В чем сильная сторона этого перспективного боксера? Как можно его охарактеризовать? Возможно, он будущий чемпион мира.

— Евгений является ярко выраженным панчером. Агрессивный боксер, постоянно идущий на обострение. Его стихия — средняя дистанция, здесь он чувствует себя наиболее комфортно. Большинство досрочных побед «ковались» именно на этой дистанции.