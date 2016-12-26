Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28261316/
26 декабря 2016, 16:22 | Бокс | Р-Спорт

Васильев: Переговоры о чемпионском бое боксера Шафикова начнутся после 10 февраля

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Елена Соболь. Переговоры о бое Дениса Шафикова за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе начнутся после 10 февраля, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер россиянина Алексей Васильев.

В начале декабря Шафиков раздельным решением судей победил ганца Ричарда Комми и стал обязательным претендентом на пояс IBF. Для 31-летнего Шафикова это будет третья возможность завоевать титул, ранее россиянин дважды терпел поражения в чемпионских боях. Обладатель пояса IBF американец Роберт Истер-младший (18 побед, 0 поражений) проведет в США добровольную защиту титула 10 февраля с пуэрториканцем Луисом Крузом.

«Мы ждем боя 10 февраля, когда Истер встретится с Крузом. После этого победитель должен будет провести обязательную защиту (с Шафиковым). Дальнейшие шаги будут после этого боя, начнем переговоры. Бой будет через 3−5 месяцев в зависимости от того, как пойдут переговоры. Большие шансы, что победит американец, поэтому мы настраиваемся на него», — сказал Васильев по телефону, добавив, что в данный момент Шафиков отдыхает и восстанавливается после боя с Комми.

Он также отметил, что у стороны россиянина есть желание провести бой на родине. «Есть группа людей в Башкирии, которая заинтересована в этом бое. Будет здорово, если этот бой сможет пройти в нашей стране. Будем стараться привезти поединок в Россию, но как получится — посмотрим», — отметил менеджер обязательного претендента.

Шафиков провел на профессиональном ринге 41 бой, одержав 38 побед при двух поражениях и одной ничьей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года