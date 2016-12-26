Васильев: Переговоры о чемпионском бое боксера Шафикова начнутся после 10 февраля

В начале декабря Шафиков раздельным решением судей победил ганца Ричарда Комми и стал обязательным претендентом на пояс IBF. Для 31-летнего Шафикова это будет третья возможность завоевать титул, ранее россиянин дважды терпел поражения в чемпионских боях. Обладатель пояса IBF американец Роберт Истер-младший (18 побед, 0 поражений) проведет в США добровольную защиту титула 10 февраля с пуэрториканцем Луисом Крузом.

«Мы ждем боя 10 февраля, когда Истер встретится с Крузом. После этого победитель должен будет провести обязательную защиту (с Шафиковым). Дальнейшие шаги будут после этого боя, начнем переговоры. Бой будет через 3−5 месяцев в зависимости от того, как пойдут переговоры. Большие шансы, что победит американец, поэтому мы настраиваемся на него», — сказал Васильев по телефону, добавив, что в данный момент Шафиков отдыхает и восстанавливается после боя с Комми.

Он также отметил, что у стороны россиянина есть желание провести бой на родине. «Есть группа людей в Башкирии, которая заинтересована в этом бое. Будет здорово, если этот бой сможет пройти в нашей стране. Будем стараться привезти поединок в Россию, но как получится — посмотрим», — отметил менеджер обязательного претендента.

Шафиков провел на профессиональном ринге 41 бой, одержав 38 побед при двух поражениях и одной ничьей.