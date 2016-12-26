Васильев: Чемпион мира IBF Мурат Гассиев в январе улетит готовиться в США

На прошлой неделе представитель польского боксера Кшиштофа Гловацкого Анджей Василевский заявил, что сторону Гассиева интересует возможность проведения боя с поляком. Гловацкий в сентябре проиграл украинцу Александру Усику и потерял пояс чемпиона WBO, после чего боксеру были проведены две операции на руке. Гассиев завоевал титул IBF в декабре, одержав победу над соотечественником Денисом Лебедевым, после чего сторона последнего объявила о желании провести бой-реванш.

«Пока что конкретики по следующему бою нет, — сказал Васильев по телефону. — Мурат пока отдыхает, он очень много трудился, чтобы достичь этого результата. Уже тренируется, но пока не в полную силу — это самое начало подготовки. Сейчас он находится в России, а в январе улетит в США на подготовку».