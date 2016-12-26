Васильев: Чемпион мира IBF Мурат Гассиев в январе улетит готовиться в США
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт, Елена Соболь. Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев в январе отправится в США для продолжения тренировок, сообщил агентству «Р-Спорт» менеджер российского боксера Алексей Васильев.
На прошлой неделе представитель польского боксера Кшиштофа Гловацкого Анджей Василевский заявил, что сторону Гассиева интересует возможность проведения боя с поляком. Гловацкий в сентябре проиграл украинцу Александру Усику и потерял пояс чемпиона WBO, после чего боксеру были проведены две операции на руке. Гассиев завоевал титул IBF в декабре, одержав победу над соотечественником Денисом Лебедевым, после чего сторона последнего объявила о желании провести
«Пока что конкретики по следующему бою нет, — сказал Васильев по телефону. — Мурат пока отдыхает, он очень много трудился, чтобы достичь этого результата. Уже тренируется, но пока не в полную силу — это самое начало подготовки. Сейчас он находится в России, а в январе улетит в США на подготовку».
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