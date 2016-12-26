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https://sport.mail.ru/news/boxing/28260646/
26 декабря 2016, 15:17 | Бокс | Vesti.kz

Демьяненко: Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером, но его сын — это не уровень Головкина

Вице-президент Федерации бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал заявление экс-чемпиона мира мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (49−2−1, 32 KO) о готовности к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он заявил, что мексиканец лишь бледная тень своего отца.

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«Я не рассматриваю Чавеса как соперника Головкина. Вот его отец Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером во всех отношениях. А его сын, сколько я его боев смотрел, он вообще не уровень Головкина. Хотя мексиканцы смотрят его, поэтому подогреть публику можно. Однако конкуренцию Гене он составить не сможет однозначно», — отметил Демьяненко.

Ранее Головкину предсказали на 2017 год победу над Альваресом и завоевание всех поясов. Однако Демьяненко не спешит соглашаться с такими оптимистичными прогнозами.

«Сейчас все больше разговаривают, чем боксируют, поэтому сложно что-то сказать. На конференции WBC я общался с промоутером Гены — Томом Лефлером, тогда он сказал, что не может ничего сказать, так как не определился с соперниками Головкина», — отметил Демьяненко.

Стоит отметить, что Чавеса-младшего активно сватают в соперники и его соотечественнику — чемпиону WBO в первом среднем весе Саулю «Канело» Альваресу (48−1−1, 34 КО). Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое на 6 мая и даже согласовали вес, в котором он пройдет — 165 фунтов.

Свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет регулярный чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.

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