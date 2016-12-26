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«Я не рассматриваю Чавеса как соперника Головкина. Вот его отец Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером во всех отношениях. А его сын, сколько я его боев смотрел, он вообще не уровень Головкина. Хотя мексиканцы смотрят его, поэтому подогреть публику можно. Однако конкуренцию Гене он составить не сможет однозначно», — отметил Демьяненко.

Ранее Головкину предсказали на 2017 год победу над Альваресом и завоевание всех поясов. Однако Демьяненко не спешит соглашаться с такими оптимистичными прогнозами.

«Сейчас все больше разговаривают, чем боксируют, поэтому сложно что-то сказать. На конференции WBC я общался с промоутером Гены — Томом Лефлером, тогда он сказал, что не может ничего сказать, так как не определился с соперниками Головкина», — отметил Демьяненко.

Стоит отметить, что Чавеса-младшего активно сватают в соперники и его соотечественнику — чемпиону WBO в первом среднем весе Саулю «Канело» Альваресу (48−1−1, 34 КО). Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое на 6 мая и даже согласовали вес, в котором он пройдет — 165 фунтов.