Демьяненко: Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером, но его сын — это не уровень Головкина
Вице-президент Федерации бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал заявление экс-чемпиона мира мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (49−2−1, 32 KO) о готовности к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он заявил, что мексиканец лишь бледная тень своего отца.
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«Я не рассматриваю Чавеса как соперника Головкина. Вот его отец Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером во всех отношениях. А его сын, сколько я его боев смотрел, он вообще не уровень Головкина. Хотя мексиканцы смотрят его, поэтому подогреть публику можно. Однако конкуренцию Гене он составить не сможет однозначно», — отметил Демьяненко.
Ранее Головкину предсказали на 2017 год победу над Альваресом и завоевание всех поясов. Однако Демьяненко не спешит соглашаться с такими оптимистичными прогнозами.
«Сейчас все больше разговаривают, чем боксируют, поэтому сложно
Стоит отметить, что
Свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в
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