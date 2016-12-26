Леффлер поделился ожиданиями от продаж PPV боя Головкин — Альварес
Исполнительный директор К2 Promotions Том Леффлер рассказал, чего он ждет от потенциального поединка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Решение действительно за Канело и Оскаром Де Ла Хойя, но переговоры, которые они вели с нами и НВО указывают на то, что они хотят этого боя в сентябре 2017 года.
Канело очень хороший боец и он стал только лучше со времен своего поражения Флойду Мейвезеру. Кроме того, трудно узнать, насколько совпадут их стили, однако когда у вас есть
Люди говорят, что продажи
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