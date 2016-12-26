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https://sport.mail.ru/news/boxing/28260151/
26 декабря 2016, 14:46 | Бокс | Sports.kz

Леффлер поделился ожиданиями от продаж PPV боя Головкин — Альварес

Исполнительный директор К2 Promotions Том Леффлер рассказал, чего он ждет от потенциального поединка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

Исполнительный директор К2 Promotions Том <span class=error>Леффлер</span> рассказал чего он ждет от потенциального поединка Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Решение действительно за Канело и Оскаром Де Ла Хойя, но переговоры, которые они вели с нами и НВО указывают на то, что они хотят этого боя в сентябре 2017 года.

Канело очень хороший боец и он стал только лучше со времен своего поражения Флойду Мейвезеру. Кроме того, трудно узнать, насколько совпадут их стили, однако когда у вас есть кто-то вроде Головкина, беспрестанно идущего вперед и отрезающего ринг, и такой боец, как Альварес, который также идет вперед, это будет великолепное противоборство. Канело имеет хороший подбородок, также как и Геннадий, так что это тот бой, который получится потрясающим.

Люди говорят, что продажи pay-per-view непрерывно падают, но этот поединок вернет бокс к показателям свыше миллиона, — сказал Леффлер в беседе с USA Today.

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