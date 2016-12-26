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«Решение действительно за Канело и Оскаром Де Ла Хойя, но переговоры, которые они вели с нами и НВО указывают на то, что они хотят этого боя в сентябре 2017 года.

Канело очень хороший боец и он стал только лучше со времен своего поражения Флойду Мейвезеру. Кроме того, трудно узнать, насколько совпадут их стили, однако когда у вас есть кто-то вроде Головкина, беспрестанно идущего вперед и отрезающего ринг, и такой боец, как Альварес, который также идет вперед, это будет великолепное противоборство. Канело имеет хороший подбородок, также как и Геннадий, так что это тот бой, который получится потрясающим.