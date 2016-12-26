Лапин: Гловацкий известен в США, поэтому Гассиеву может быть интересен бой с ним

На прошлой неделе представитель Гловацкого Анджей Василевский заявил, что сторону Гассиева интересует возможность проведения боя с поляком. Гловацкий в сентябре проиграл украинцу Александру Усику и потерял пояс чемпиона WBO, после чего боксеру были проведены две операции на руку. Гассиев завоевал титул IBF в декабре, одержав победу над соотечественником Денисом Лебедевым.

«У Гловацкого и Гассиева одни представители, сопромоутеры, и организовать такой бой легче. А Гловацкому без разницы, с кем боксировать. Кшиштоф не ищет себе легких и промежуточных боев. Мы, например, могли “вилять” перед Усиком. И я вот разговаривал с Кшиштофом, и для него главная задача — взять реванш у Усика. Но и против боя с Гассиевым он точно не будет против. При этом очевидно, что для Гассиева бой против Гловацкого — хороший шаг и возможность, потому что Кшиштофа знают в США, на американском телевидении», — сказал Лапин по телефону.

«А для нас это хорошая возможность получить титул чемпиона мира, — продолжил он. — В первой половине января идем к врачу и слушаем его рекомендации. В случае одобрения Кшиштофу хорошо бы провести бой в апреле».