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https://sport.mail.ru/news/boxing/28259470/
26 декабря 2016, 14:03 | Бокс | Comments.ua

Бывшего чемпиона мира по боксу избили на заправке

Бывший чемпион мира по версиям WBA и WBC никарагуанец Рикардо Майорга был избит неизвестным мужчиной.

Инцидент произошел на автозаправочной станции в столице Никарагуа (Манагуа), сообщает «Сегодня».

Между 43-летним спортсменом и неизвестным мужчиной завязался спор из-за очереди на заправку автомобиля.

Затем незнакомец достал биту и несколько раз ударил ею боксера, в частности, разбив ему в кровь лицо, и скрылся с места происшествия.

Майорга в последнем бою в 2015 году проиграл нокаутом американцу Шейну Мозли. Ранее он становился чемпионом мира в полусреднем и первом среднем весе. Всего на профессиональном ринге он провел 41 бой, в которых одержал 31 победу, девять раз проиграл, еще один поединок завершился ничьей.
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