Абель Санчес: Во втором среднем весе Головкин покажет свою истинную мощь

«Когда Геннадий приезжает в лагерь, то обычно весит 169−170 фунтов, так что это его естественный вес. Когда ему не нужно будет соблюдать диету и он сможет больше есть, думаю, он будет очень силен. Я чувствую, что в 168 фунтах он будет даже сильнее, чем в 160. В это трудно поверить, но это так. Хотите верьте, хотите нет, но когда такому мощному бойцу, как он приходится сгонять вес, это немного забирает и его силу. Но я еще не видел, чтобы он бил кого-то на 100%. В ринге мы не видели того, что видели в зале. Все те парни были меньше его, а когда он ударит кого-то во втором среднем весе, мы посмотрим на его истинную мощь», — цитирует Санчеса USA Today.