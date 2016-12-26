Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28259187/
26 декабря 2016, 13:44 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Во втором среднем весе Головкин покажет свою истинную мощь

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес верит, что его подопечному пойдет на пользу переход в более высокую весовую категорию, пишет Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> верит что его подопечному пойдет на пользу переход в более высокую весовую категорию пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Когда Геннадий приезжает в лагерь, то обычно весит 169−170 фунтов, так что это его естественный вес. Когда ему не нужно будет соблюдать диету и он сможет больше есть, думаю, он будет очень силен. Я чувствую, что в 168 фунтах он будет даже сильнее, чем в 160. В это трудно поверить, но это так. Хотите верьте, хотите нет, но когда такому мощному бойцу, как он приходится сгонять вес, это немного забирает и его силу. Но я еще не видел, чтобы он бил кого-то на 100%. В ринге мы не видели того, что видели в зале. Все те парни были меньше его, а когда он ударит кого-то во втором среднем весе, мы посмотрим на его истинную мощь», — цитирует Санчеса USA Today.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Юбенк-старший: Сейчас у нас есть верный шанс сделать бой с Головкиным реальностью

Юбенк-старший: Сейчас у нас есть верный шанс сделать бой с Головкиным реальностью

Отец британского боксера-средневеса Криса Юбенка-младшего (23−1, 18 КО) Крис Юбенк-старший уверен, что что его сын вскоре проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
26 декабря

Журналист объяснил, почему у Головкина не может быть допинга

«Барыс» - «Металлург» Магнитогорск 5:3. Рождественское чудо

Том Леффлер: «Головкин скромен и нравится зрителям, но он чем-то похож на Тайсона»