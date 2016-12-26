Абель Санчес: Во втором среднем весе Головкин покажет свою истинную мощь
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес верит, что его подопечному пойдет на пользу переход в более высокую весовую категорию, пишет Sports.kz.
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«Когда Геннадий приезжает в лагерь, то обычно весит 169−170 фунтов, так что это его естественный вес. Когда ему не нужно будет соблюдать диету и он сможет больше есть, думаю, он будет очень силен. Я чувствую, что в 168 фунтах он будет даже сильнее, чем в 160. В это трудно поверить, но это так. Хотите верьте, хотите нет, но когда такому мощному бойцу, как он приходится сгонять вес, это немного забирает и его силу. Но я еще не видел, чтобы он бил
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