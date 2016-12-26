Юбенк-старший: Сейчас у нас есть верный шанс сделать бой с Головкиным реальностью
Отец британского
боксера-средневеса Криса Юбенка-младшего (23−1, 18 КО) Крис Юбенк-старший уверен, что что его сын вскоре проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы знаем, кто такой Головкин. Так вот я верю, что мой сын сокрушит его. Сейчас у нас есть верный шанс сделать этот бой реальностью, а не оставлять его другим парням, которые нас подвели.
Я смотрел бой Уорда и Ковалева, так вот могу сказать, что такие парни не смогут совладать с
Добавим, что команды Головкина и
В результате соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец — чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.
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