Юбенк-старший: Сейчас у нас есть верный шанс сделать бой с Головкиным реальностью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы знаем, кто такой Головкин. Так вот я верю, что мой сын сокрушит его. Сейчас у нас есть верный шанс сделать этот бой реальностью, а не оставлять его другим парням, которые нас подвели.

Я смотрел бой Уорда и Ковалева, так вот могу сказать, что такие парни не смогут совладать с Юбенком-младшим. В третьем раунде Уорд выбросил 30 ударов, а вы не сможете совладать с парнем, который выбрасывает в три раза больше ударов и делает это на протяжении всех 12 раундов. Математика говорит о том, что он не может быть побит, пока следует этой стратегии, — цитирует Юбенка-старшего BoxingScene.com.

Добавим, что команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.

В результате соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец — чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.