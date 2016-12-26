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https://sport.mail.ru/news/boxing/28259008/
26 декабря 2016, 13:29 | Бокс | Vesti.kz

Юбенк-старший: Сейчас у нас есть верный шанс сделать бой с Головкиным реальностью

Отец британского боксера-средневеса Криса Юбенка-младшего (23−1, 18 КО) Крис Юбенк-старший уверен, что что его сын вскоре проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).

Он также рассказал о преимуществах своего сына над GGG. Увеличить
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«Мы знаем, кто такой Головкин. Так вот я верю, что мой сын сокрушит его. Сейчас у нас есть верный шанс сделать этот бой реальностью, а не оставлять его другим парням, которые нас подвели.

Я смотрел бой Уорда и Ковалева, так вот могу сказать, что такие парни не смогут совладать с Юбенком-младшим. В третьем раунде Уорд выбросил 30 ударов, а вы не сможете совладать с парнем, который выбрасывает в три раза больше ударов и делает это на протяжении всех 12 раундов. Математика говорит о том, что он не может быть побит, пока следует этой стратегии, — цитирует Юбенка-старшего BoxingScene.com.

Добавим, что команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.

В результате соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец — чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.

Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-а упущенного боя с казахстанцем.

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