Бетербиев может встретиться с Михалкиным в отборочном бою за титул чемпиона IBF

Михалкин в настоящее время занимает седьмое место в рейтинге IBF. Отмечается, что у промоутера Бетербиева, идущего вторым, возникли некоторые трудности с организацией боя с кем-то из боксеров, занимающих более высокие места в рейтинге IBF, чем Михалкин.

Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Михалкин провел 19 боев, в которых одержал 18 побед (девять — нокаутом) и потерпел одно поражение.