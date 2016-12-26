Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28257300/
26 декабря 2016, 11:59 | Бокс | ТАСС

Бетербиев может встретиться с Михалкиным в отборочном бою за титул чемпиона IBF

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россиянин Артур Бетербиев может встретиться с соотечественником Игорем Михалкиным в отборочном поединке за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Михалкин в настоящее время занимает седьмое место в рейтинге IBF. Отмечается, что у промоутера Бетербиева, идущего вторым, возникли некоторые трудности с организацией боя с кем-то из боксеров, занимающих более высокие места в рейтинге IBF, чем Михалкин.

Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Михалкин провел 19 боев, в которых одержал 18 побед (девять — нокаутом) и потерпел одно поражение.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
26 декабря

ФИФА уверена, что стадион в Петербурге будет сдан согласно всем требованиям

СМИ: Эменике достиг соглашения о переходе в ФК "Спартак"

Шишкарев переизбран на пост президента Федерации гандбола России