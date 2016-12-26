Бетербиев может встретиться с Михалкиным в отборочном бою за титул чемпиона IBF
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россиянин Артур Бетербиев может встретиться с соотечественником Игорем Михалкиным в отборочном поединке за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает портал Boxing Scene.
Михалкин в настоящее время занимает седьмое место в рейтинге IBF. Отмечается, что у промоутера Бетербиева, идущего вторым, возникли некоторые трудности с организацией боя с
Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Михалкин провел 19 боев, в которых одержал 18 побед (девять — нокаутом) и потерпел одно поражение.
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