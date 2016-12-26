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https://sport.mail.ru/news/boxing/28257297/
26 декабря 2016, 11:59 | Бокс | ТАСС

Организаторы боя Поветкин-Стиверн не будут подавать иск из-за отмены поединка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Организаторы поединка за звание «временного» чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном не будут подавать иск ни к одной из сторон сорванного боя. Об этом на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил исполнительный директор компании-организатора поединка «РМК Боксинг промоушнз» Алексей Титов.

Как сообщил исполнительный директор РМК Боксинг промоушнз Алексей Титов компания не понесла серьезных убытков. Увеличить
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«Мы не будем подавать иск, так как мы не понесли больших убытков. Единственный финансовый ущерб — это сданные зрителями билеты, но их не больше 100. Мы уверены, что Александр (Поветкин — прим. ТАСС) был “чистым”, без допинга», — сказал Титов.

Он добавил, что основное разбирательство может быть между промоутерами боксеров. «На данный момент ни одна сторона еще не подала судебных исков», — резюмировал исполнительный директор «РМК Боксинг промоушнз».

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем Всемирный боксерский совет отказался санкционировать бой россиянина против канадца. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.
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