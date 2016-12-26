Организаторы боя Поветкин-Стиверн не будут подавать иск из-за отмены поединка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Организаторы поединка за звание «временного» чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном не будут подавать иск ни к одной из сторон сорванного боя. Об этом на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил исполнительный директор
компании-организатора поединка «РМК Боксинг промоушнз» Алексей Титов.
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«Мы не будем подавать иск, так как мы не понесли больших убытков. Единственный финансовый ущерб — это сданные зрителями билеты, но их не больше 100. Мы уверены, что Александр (Поветкин — прим. ТАСС) был “чистым”, без допинга», — сказал Титов.
Он добавил, что основное разбирательство может быть между промоутерами боксеров. «На данный момент ни одна сторона еще не подала судебных исков», — резюмировал исполнительный директор «РМК Боксинг промоушнз».
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