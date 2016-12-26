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https://sport.mail.ru/news/boxing/28257272/
26 декабря 2016, 11:46 | Бокс | Sports.kz

The Ring: Бой Головкин — Джейкобс стоит каждого пенни

Авторитетный журнал о боксе The Ring оценил перспективы грядущего 18 марта поединка Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.

Авторитетный журнал о боксе The <span class=error>Ring</span> оценил перспективы грядущего 18 марта поединка Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Бой Головкин — Джейкобс — это поединок, которому следует радоваться фанатам бокса, и который потенциально мог бы стать прекрасным противостоянием двух лучших средневесов в мире. Можно также утверждать, что он мог бы получиться даже лучше, чем ожидаемая разборка на высоком уровне между GGG и Саулем Альваресом. У вас есть пара истинных средневесов, которые наколотили в сочетании на двоих 35 последовательных нокаутов. А для требовавших увидеть, как GGG столкнется с оппозицией высокого уровня, — ваше желание исполнилось. Джейкобс является лучшим из доступных средневесов и представляет на сегодняшний самый жесткий вызов для Головкина. Это идеальная затравка к сентябрьскому бою Головкина и Канело. Также это событие pay-per-view, однако его ставки гораздо выше, чем у поединка Мигеля Котто и Джеймса Киркленда. С тем, что GGG признается одним из лучших боксеров мира, а Джейкобс также находится в ударе, их бой стоит каждого пенни», — пишет издание.

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