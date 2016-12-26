Губернатор Куйвашев назвал скандал с допингом у Поветкина подлостью
Предыдущие и последующие пробы оказались чистыми.
Губернатор Евгений Куйвашев назвал подлостью, что обнаружение допинга у боксера Александра Поветкина было объявлено за несколько часов перед его запланированным боем с Бермейном Стиверном.
На своей ежегодной
«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря, — написал по этому поводу в своем Твиттере Андрей Рябинский, глава компании «Мир бокса». — Все чисто, допинга нет!!! Итак: 15 ноября проба — чисто, 6 декабря — 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря — чисто! Все, как было с мельдонием. Вот вам и честный американский спорт. Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного… «.
Напомним, что соперник Поветкина канадец Бермейн Стиверн, узнав о положительной пробе россиянина, отказался участвовать в поединке и покинул столицу Урала. Его место занял француз Йоанн Дюоп, который получил нокаут в шестом раунде.
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