Губернатор Куйвашев назвал скандал с допингом у Поветкина подлостью

Губернатор Евгений Куйвашев назвал подлостью, что обнаружение допинга у боксера Александра Поветкина было объявлено за несколько часов перед его запланированным боем с Бермейном Стиверном.

На своей ежегодной пресс-конференции Куйвашев подчеркнул, что регион, тем не менее, оказался на высоте, а Свердловская область много получила от этого боя. Организаторы поединка сделали все, что было необходимо. А вот качество работы экспертов, которые проводили пробы, оказалось не на высоте. Во всяком случае, они могли бы объявить о результатах теста заранее. Тем более, что результаты других допинг-проб Поветкина оказались чистыми!

«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря, — написал по этому поводу в своем Твиттере Андрей Рябинский, глава компании «Мир бокса». — Все чисто, допинга нет!!! Итак: 15 ноября проба — чисто, 6 декабря — 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря — чисто! Все, как было с мельдонием. Вот вам и честный американский спорт. Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного… «.

Напомним, что соперник Поветкина канадец Бермейн Стиверн, узнав о положительной пробе россиянина, отказался участвовать в поединке и покинул столицу Урала. Его место занял француз Йоанн Дюоп, который получил нокаут в шестом раунде.