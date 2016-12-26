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https://sport.mail.ru/news/boxing/28256666/
26 декабря 2016, 11:16 | Бокс | Comments.ua

Василий Ломаченко: Я с удовольствием бы провел поединок с Мэнни Пакьяо

Украинский боксер Василий Ломаченко, чемпион во втором полулегком весе по версии WBO поведал о том, что он думает о возможном проведении боя против Мэнни Пакьяо.

Украинский боксер Василий <span class=error>Ломаченко</span> чемпион во втором полулегком весе по версии WBO поведал о том что он думает о возможном проведении боя против <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span>. Увеличить
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Он сообщил, что готов сразиться с филиппинцем.

«Лично мое мнение — я думаю, что Боб просто использует его имя для того, чтобы раскрутить мое имя. Я думаю, что это так. Я не знаю, хотел бы я этого боя или нет, ведь как бы я не высказался, это будет выглядеть не скромно. Если я скажу, что я хотел бы с ним боксировать — знаете, объективно, он уже возрастной спортсмен, с другой стороны — я ставлю под сомнение его силу. Я бы с удовольствием принял этот бой».

Вы знаете, в чем разница сейчас нынешнего Пакьяо и прошлого, когда он был моложе? Разница в том, что сейчас все уже выходят на него и настраиваются, никто просто на просто с ним не дерется, а просто все защищаются и выживают из-за этого ему сложнее делать те вещи, которые он делал раньше. Когда выходили против него, не боялись, никто не знал, кто такой Мэнни Пакьяо, просто выходили и боксировали, в этом они и проигрывали ему, — передает слова боксера Xsport.ua.

Ранее сообщалось о том, что Ломаченко проведет бой с Орландо Салидо.

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