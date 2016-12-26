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26 декабря 2016, 11:14 | Бокс | Sports.kz

Стив Ким: В идеальном мире бой Головкин — Джейкобс не транслировался бы на PPV

Журналист UCN Live Стив Ким в своем анонсе главных боксерских поединков 2017 года, которые будут транслироваться в системе платных трансляций (PPV), затронул тему грядущего боя Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.

Журналист UCN <span class=error>Live</span> <span class=error>Стив</span> <span class=error>Ким</span> в своем анонсе главных боксерских поединков 2017 года которые будут транслироваться в системе платных трансляций (PPV) затронул тему грядущего боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса сообщает Sports.kz. Увеличить
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«18 марта 2017-го. Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс («Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк). В идеальном мире такое противостояние транслировалось бы на обычной телесети НВО, но экономика, а также необходимость быть «справедливым» к Дэниэлу Джейкобсу и удовлетворить его роль очередной жертвы GGG в среднем весе, предписали этому бою пройти в системе pay-per-view.

Однако это самый значимый поединок в среднем весе на данный момент, и ранние продажи билетов указывают на то, что к нему есть реальный интерес, — написал Ким в своем материале.

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