Стив Ким: В идеальном мире бой Головкин — Джейкобс не транслировался бы на PPV
Журналист UCN Live Стив Ким в своем анонсе главных боксерских поединков 2017 года, которые будут транслироваться в системе платных трансляций (PPV), затронул тему грядущего боя Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.
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«18 марта 2017-го. Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс («Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк). В идеальном мире такое противостояние транслировалось бы на обычной телесети НВО, но экономика, а также необходимость быть «справедливым» к Дэниэлу Джейкобсу и удовлетворить его роль очередной жертвы GGG в среднем весе, предписали этому бою пройти в системе
Однако это самый значимый поединок в среднем весе на данный момент, и ранние продажи билетов указывают на то, что к нему есть реальный интерес, — написал Ким в своем материале.
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