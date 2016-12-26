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«18 марта 2017-го. Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс («Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк). В идеальном мире такое противостояние транслировалось бы на обычной телесети НВО, но экономика, а также необходимость быть «справедливым» к Дэниэлу Джейкобсу и удовлетворить его роль очередной жертвы GGG в среднем весе, предписали этому бою пройти в системе pay-per-view.

Однако это самый значимый поединок в среднем весе на данный момент, и ранние продажи билетов указывают на то, что к нему есть реальный интерес, — написал Ким в своем материале.