Хрюнов: Чемпионский бой боксера Александра Устинова намечен на 25 февраля
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер супертяжелого веса Александр Устинов следующий поединок проведет за звание регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) 25 февраля, в качестве оппонента организация может выбрать американца Шеннона Бриггса или пуэрториканца Фреса Окендо, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер спортсмена Владимир Хрюнов.
WBA в середине 2016 года предоставила Устинову статус обязательного претендента на бой за титул временного чемпиона мира с владельцем пояса кубинцем Луисом Ортисом, однако тот отказался от встречи и был лишен звания, а россиянин сохранил право на титульный матч. 40-летний спортсмен одержал на ринге 33 победы (24 из них — нокаутом) при одном поражении.
«Сейчас ситуация немного замерла
«Город, в котором пройдет матч, пока не определен. Могу сказать, что тендера на организацию боя не будет — обоим боксерам было сделано соответствующее предложение, и они его приняли. Проблема заключается в том, что Устинов — единственный из трех, кто реально собирается драться», — добавил собеседник агентства.
Хрюнов отметил, что россиянин в настоящее время тренируется в Минске.
«Александр уже приступил к подготовке к бою, который пройдет 25 февраля, — отметил специалист. —
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter