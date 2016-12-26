Хрюнов: Чемпионский бой боксера Александра Устинова намечен на 25 февраля

WBA в середине 2016 года предоставила Устинову статус обязательного претендента на бой за титул временного чемпиона мира с владельцем пояса кубинцем Луисом Ортисом, однако тот отказался от встречи и был лишен звания, а россиянин сохранил право на титульный матч. 40-летний спортсмен одержал на ринге 33 победы (24 из них — нокаутом) при одном поражении.

«Сейчас ситуация немного замерла из-за рождественских праздников, — сказал по телефону Хрюнов. — Александр должен провести бой за титул регулярного чемпиона WBA, соперником станет или Бриггс, или Окендо. Решение примет WBA, третьего варианта быть не может. Я недавно был в Лондоне, и наш английский сопромоутер Фрэнк Уоррен подтвердил рабочую дату боя, 25 февраля, и бюджет вечера бокса. Осталось разобраться с тем, кто будет противником Александра».

«Город, в котором пройдет матч, пока не определен. Могу сказать, что тендера на организацию боя не будет — обоим боксерам было сделано соответствующее предложение, и они его приняли. Проблема заключается в том, что Устинов — единственный из трех, кто реально собирается драться», — добавил собеседник агентства.

Хрюнов отметил, что россиянин в настоящее время тренируется в Минске.