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https://sport.mail.ru/news/boxing/28256238/
26 декабря 2016, 10:57 | Бокс | Р-Спорт

Хрюнов: Чемпионский бой боксера Александра Устинова намечен на 25 февраля

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер супертяжелого веса Александр Устинов следующий поединок проведет за звание регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) 25 февраля, в качестве оппонента организация может выбрать американца Шеннона Бриггса или пуэрториканца Фреса Окендо, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер спортсмена Владимир Хрюнов.

WBA в середине 2016 года предоставила Устинову статус обязательного претендента на бой за титул временного чемпиона мира с владельцем пояса кубинцем Луисом Ортисом, однако тот отказался от встречи и был лишен звания, а россиянин сохранил право на титульный матч. 40-летний спортсмен одержал на ринге 33 победы (24 из них — нокаутом) при одном поражении.

«Сейчас ситуация немного замерла из-за рождественских праздников, — сказал по телефону Хрюнов. — Александр должен провести бой за титул регулярного чемпиона WBA, соперником станет или Бриггс, или Окендо. Решение примет WBA, третьего варианта быть не может. Я недавно был в Лондоне, и наш английский сопромоутер Фрэнк Уоррен подтвердил рабочую дату боя, 25 февраля, и бюджет вечера бокса. Осталось разобраться с тем, кто будет противником Александра».

«Город, в котором пройдет матч, пока не определен. Могу сказать, что тендера на организацию боя не будет — обоим боксерам было сделано соответствующее предложение, и они его приняли. Проблема заключается в том, что Устинов — единственный из трех, кто реально собирается драться», — добавил собеседник агентства.

Хрюнов отметил, что россиянин в настоящее время тренируется в Минске.

«Александр уже приступил к подготовке к бою, который пройдет 25 февраля, — отметил специалист. — Спарринг-партнеры должны подъехать на следующем тренировочном этапе, в конце января».
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