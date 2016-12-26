Артур Бетербиев может сразиться с Игорем Михалкиным в элиминаторе IBF

Как сообщает BoxingScene, у промоутера Бетербиева возникли чрезвычайные сложности с тем, чтобы организовать поединки с другими номерами рейтинга вроде Эрика Скогланда, Шона Монегана, Энрико Коллинга и Маркуса Брауна. Бой Бетербиева с Михалкиным может состояться в феврале или марте следующего года.



23 декабря Бетербиев победил парагвайца Исидро Прието в бою за титул WBA-NABA.