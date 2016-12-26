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https://sport.mail.ru/news/boxing/28256049/
26 декабря 2016, 10:28 | Бокс | Чемпионат.com

Артур Бетербиев может сразиться с Игорем Михалкиным в элиминаторе IBF

Российский боксёр Артур Бетербиев (11−0−0, 11 КО), выступающий в полутяжёлом весе, может встретиться в отборочном поединке за звание претендента на титул чемпиона мира по версии IBF со своим соотечественником Игорем Михакиным (18−1−0, 9 КО), занимающим седьмую строчку рейтинга IBF.

Как сообщает BoxingScene, у промоутера Бетербиева возникли чрезвычайные сложности с тем, чтобы организовать поединки с другими номерами рейтинга вроде Эрика Скогланда, Шона Монегана, Энрико Коллинга и Маркуса Брауна. Бой Бетербиева с Михалкиным может состояться в феврале или марте следующего года.

23 декабря Бетербиев победил парагвайца Исидро Прието в бою за титул WBA-NABA.
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