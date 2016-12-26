Аллотей: Если бы бой с Исламом состоялся не в Казахстане, все сложилось бы иначе
Ганский боксер Патрик Аллотей (35−3, 28 КО), проигравший в титульном бою за пояс WBO Intercontinental казахстанцу Канату Исламу (22−0, 18 КО), заявил корреспонденту Vesti.kz, что жаждет реванша так как, по его мнению, судьи приняли неверное решение.
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— Я выиграл по очкам в последнем бою (в Гане против соотечественника Джорджио Амизу — прим. ред.) Поединок с Амизу получился непростым. Хотелось отправить его в нокаут, но здесь главное, что я должен был контролировать этот поединок. И с точки зрения тактики этот бой получился успешным, — отметил Аллотей.
— Патрик, какие планы на будущее?
— Я по прежнему ставлю перед собой цель стать чемпионом мира по боксу. Но я не знаю, когда состоится мой следующий бой, потому что у меня нет промоутера.
— Что думаете о
— Это то, чего я жду с нетерпением, после того как судьи приняли неверное решение. Я знаю, что выиграл этот бой. И если будет реванш, я докажу, что я сильнее. Дайте мне шанс и я нокаутирую Ислама.
— Канат Ислам заявил, что травма руки помешала выиграть нокаутом.
— Канат обманывается! Я заставил его получить эту травму руки. Я тоже повредил себе обе руки, но никому об этом не заявлял. Если он уверен в том, что отправит меня в нокаут, давайте сделаем еще один бой. Я очень уважаю Ислама, но если бой состоялся бы не в Казахстане, все сложилось бы иначе.
Отметим, что на прошедшем вечере бокса 29 октября в Алматы Канат Ислам оказался сильнее ганского боксера Патрика Аллотея. Бой продлился все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу боксеру из Казахстана (117−111 и двое — 116−112). Благодаря этой победе Канат Ислам поднялся на одну позицию в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) и сейчас занимает пятое место. Чемпионом организации в этом весе является мексиканец Сауль «Канело» Альварес.
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