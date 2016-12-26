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https://sport.mail.ru/news/boxing/28255877/
26 декабря 2016, 10:24 | Бокс | Vesti.kz

Аллотей: Если бы бой с Исламом состоялся не в Казахстане, все сложилось бы иначе

Ганский боксер Патрик Аллотей (35−3, 28 КО), проигравший в титульном бою за пояс WBO Intercontinental казахстанцу Канату Исламу (22−0, 18 КО), заявил корреспонденту Vesti.kz, что жаждет реванша так как, по его мнению, судьи приняли неверное решение.

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— Я выиграл по очкам в последнем бою (в Гане против соотечественника Джорджио Амизу — прим. ред.) Поединок с Амизу получился непростым. Хотелось отправить его в нокаут, но здесь главное, что я должен был контролировать этот поединок. И с точки зрения тактики этот бой получился успешным, — отметил Аллотей.

— Патрик, какие планы на будущее?

— Я по прежнему ставлю перед собой цель стать чемпионом мира по боксу. Но я не знаю, когда состоится мой следующий бой, потому что у меня нет промоутера.

— Что думаете о матче-реванше против Ислама Каната?

— Это то, чего я жду с нетерпением, после того как судьи приняли неверное решение. Я знаю, что выиграл этот бой. И если будет реванш, я докажу, что я сильнее. Дайте мне шанс и я нокаутирую Ислама.

— Канат Ислам заявил, что травма руки помешала выиграть нокаутом.

— Канат обманывается! Я заставил его получить эту травму руки. Я тоже повредил себе обе руки, но никому об этом не заявлял. Если он уверен в том, что отправит меня в нокаут, давайте сделаем еще один бой. Я очень уважаю Ислама, но если бой состоялся бы не в Казахстане, все сложилось бы иначе.

Отметим, что на прошедшем вечере бокса 29 октября в Алматы Канат Ислам оказался сильнее ганского боксера Патрика Аллотея. Бой продлился все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу боксеру из Казахстана (117−111 и двое — 116−112). Благодаря этой победе Канат Ислам поднялся на одну позицию в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) и сейчас занимает пятое место. Чемпионом организации в этом весе является мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

Ранее вице-президент Федерации бокса Казахстана Виктор Демьяненко поставил под сомнение профессионализм тренера Каната Ислама.

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