Экс-чемпион мира назвал наставника Головкина лучшим тренером года

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Так, лучшим тренером-2016 по мнению Маркеса стал американец Абель Санчес, работающий с Геннадием Головкиным, Муратом Гассиевым и Денисом Шафиковым.

Боксером года, а также автором лучшего нокаута в 2016 титулованный мексиканец назвал украинца Василия Ломаченко.