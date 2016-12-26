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26 декабря 2016, 9:48 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион мира назвал наставника Головкина лучшим тренером года

Бывший чемпион мира в четырех различных весовых категориях Хуан Мануэль Маркес в эфире программы Golpe a Golpe на ESPN подвел итоги уходящего года, сообщает Sports.kz.

Бывший чемпион мира в четырех различных весовых категориях Хуан Мануэль <span class=error>Маркес</span> в эфире программы Golpe a Golpe на <span class=error>ESPN</span> подвел итоги уходящего года сообщает Sports.kz. Увеличить
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Так, лучшим тренером-2016 по мнению Маркеса стал американец Абель Санчес, работающий с Геннадием Головкиным, Муратом Гассиевым и Денисом Шафиковым.

Боксером года, а также автором лучшего нокаута в 2016 титулованный мексиканец назвал украинца Василия Ломаченко.

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