Оспанов в феврале встретится с «Мерзким бандитом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Свой следующий бой Арман Оспанов проведёт бой 25 февраля на турнире WSOF 36, в штате Нью-Джерси, его соперником станет боец из США, штата Арканзас Брайс Митчелл.

Брайс Митчелл по прозвищу «Мерзкий бандит» является бойцом организации WSOF, свой последний поединок он провёл 7 октября на турнире WSOF 33, его профессиональный рекорд — 7 боев и 7 побед без поражений, все свои поединки он заканчивал досрочно.

В ближайшие даты Арман отправится в США на тренировочные сборы в зал Jacksons MMA.