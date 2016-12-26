Оспанов в феврале встретится с «Мерзким бандитом»
Как сообщалось ранее, файтер клуба «Алаш Прайд» Арман Оспанов подписал контракт с организацией WSOF. Стала известна дата первого поединка и соперник казахстанца под эгидой данного промоушена, передает Sports.kz со ссылкой на
пресс-службу «Алаш Прайд».
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Свой следующий бой Арман Оспанов проведёт бой 25 февраля на турнире WSOF 36, в штате
Брайс Митчелл по прозвищу «Мерзкий бандит» является бойцом организации WSOF, свой последний поединок он провёл 7 октября на турнире WSOF 33, его профессиональный рекорд — 7 боев и 7 побед без поражений, все свои поединки он заканчивал досрочно.
В ближайшие даты Арман отправится в США на тренировочные сборы в зал Jacksons MMA.
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