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https://sport.mail.ru/news/boxing/28255651/
26 декабря 2016, 9:42 | Бокс | Sports.kz

Оспанов в феврале встретится с «Мерзким бандитом»

Как сообщалось ранее, файтер клуба «Алаш Прайд» Арман Оспанов подписал контракт с организацией WSOF. Стала известна дата первого поединка и соперник казахстанца под эгидой данного промоушена, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу «Алаш Прайд».

Как сообщалось ранее <span class=error>файтер</span> клуба <span class=error>Алаш</span> <span class=error>Прайд</span> <span class=error>Арман</span> <span class=error>Оспанов</span> подписал контракт с организацией <span class=error>WSOF</span>. Стала известна дата первого поединка и соперник <span class=error>казахстанца</span> под эгидой данного <span class=error>промоушена</span> передает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> <span class=error>Алаш</span> <span class=error>Прайд</span>. Увеличить
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Свой следующий бой Арман Оспанов проведёт бой 25 февраля на турнире WSOF 36, в штате Нью-Джерси, его соперником станет боец из США, штата Арканзас Брайс Митчелл.

Брайс Митчелл по прозвищу «Мерзкий бандит» является бойцом организации WSOF, свой последний поединок он провёл 7 октября на турнире WSOF 33, его профессиональный рекорд — 7 боев и 7 побед без поражений, все свои поединки он заканчивал досрочно.

В ближайшие даты Арман отправится в США на тренировочные сборы в зал Jacksons MMA.

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