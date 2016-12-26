Украинец Усик готов провести титульный бой с россиянином Гассиевым
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе украинец Александр Усик готов провести поединок с обладателем чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Муратом Гассиевым. Об этом Усик сообщил в эфире украинского телеканала «Интер».
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«Если промоутеры договорятся, то с удовольствием проведу бой с Гассиевым», — сказал Усик.
Гассиев в начале декабря победил по очкам соотечественника Дениса Лебедева и завоевал титул IBF. Усик в минувшие выходные провел защиту титула WBO против южноафриканца Тхабисо Мчуну, нокаутировав соперника в девятом раунде.
На счету Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. В активе также не имеющего поражений Усика 11 побед (10 нокаутом).
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