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https://sport.mail.ru/news/boxing/28255444/
26 декабря 2016, 9:23 | Бокс | Sports.kz

Хуан Мануэль Маркес: Представьте, каким великим бы стал Канело, победив Головкина

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес надеется, что бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим станет для Сауля «Канело» Альвареса своеобразным трамплином к противостоянию с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль <span class=error>Маркес</span> надеется что бой с Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> станет для <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса своеобразным трамплином к противостоянию с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Это будет важным шагом [побить Хулио Сезара Чавеса-младшего], но Чавес все еще на стадии камбэка и не на лучшем этапе своей карьеры. Это был бы хороший, конкурентный бой, интересный поединок. Но для Канело самым интересным боем все еще является встреча с Головкиным. Все об этом спрашивают. Канело Альварес много говорит о бизнесе, что немаловажно, но иногда тебе приходится создавать этот бизнес. В таком случае, представьте, каким великим смог бы стать Канело, побей он Головкина», — цитирует боксера Boxingscene.com.

«Если вы хотите стать кем-то вроде Мухаммеда Али, вы должны побеждать соперников, от которых вы чему-то наберетесь. По логике это должны быть трудные, сильные оппоненты. Чтобы быть лучшим, надо бить лучших. А в этом аспекте Канело оставляет желать лучшего», — добавил Маркес.

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