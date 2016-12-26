Хуан Мануэль Маркес: Представьте, каким великим бы стал Канело, победив Головкина
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес надеется, что бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим станет для Сауля «Канело» Альвареса своеобразным трамплином к противостоянию с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
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«Это будет важным шагом [побить Хулио Сезара Чавеса-младшего], но Чавес все еще на стадии камбэка и не на лучшем этапе своей карьеры. Это был бы хороший, конкурентный бой, интересный поединок. Но для Канело самым интересным боем все еще является встреча с Головкиным. Все об этом спрашивают. Канело Альварес много говорит о бизнесе, что немаловажно, но иногда тебе приходится создавать этот бизнес. В таком случае, представьте, каким великим смог бы стать Канело, побей он Головкина», — цитирует боксера Boxingscene.com.
«Если вы хотите стать
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