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https://sport.mail.ru/news/boxing/28254736/
26 декабря 2016, 7:55 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина: Мы никогда не обсуждали с Уордом место проведения и весовую категорию для боя

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер в очередной раз затронул тему несостоявшегося боя с Андре Уордом (31−0, 15 КО), а также ответил на нападки со стороны американца.

Американец настаивает что команда GGG заставляла его сбросить вес. Увеличить
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Стороны обсуждали возможность проведения боя в 2015 году. По словам Уорда, команда Головкина не особо была заинтересовано и пыталась заставить его спуститься в промежуточный вес до 164 фунтов. После того, как переговоры ни к чему не привели, Уорд принял решение подняться в полутяжелый вес.

В свою защиту Леффлер заявил, что они пытались сделать бой, но на тот момент Уорд был вовлечен в судебные разбирательства со своим бывшим промоутером и он только вернулся после операции на плече. По словам промоутера Головкина, они даже не обсуждали весовую категорию.

«Мы говорили о бое с Уордом, но в то время у Андре были судебные разбирательства, и он перенес операцию на плече. Через день после того, как мы объявили бой с Лемье в июле 2015 года, нам позвонили из лагеря Уорда, согласившись на бой с Головкиным когда-нибудь в будущем.

Я вежливо объяснил, что мы недавно объявили о бое, и что в то время мы не могли вести переговоры. Мы никогда не заходили так далеко, чтобы говорить о месте проведения боя, о весовой категории, или о чем-нибудь подобном, — заявил Леффлер в интервью Forbes.

Напомним, что Уорд в середине ноября победил россиянина Сергея Ковалева и завоевал титулы WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

Головкину 18 марта в Нью-Йорке предстоит провести защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса.

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