Почему Головкину выгодно провести бой с Чавесом-младшим

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Также Чавеса-младшего активно сватают в соперники его соотечественнику чемпиону WBO в первом среднем весе Саулю «Канело» Альваресу (48−1−1, 34 КО). Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое на 6 мая и даже согласовали договорной вес, в котором он пройдет — 165 фунтов. Однако основная загвоздка заключается в финансовых условия.

Чавес-младший даже заявил, что если не сможет договориться с «Канело», то он готов встретиться с Головкиным. Правда, против GGG мексиканец хочет драться в рамках второго среднего веса (168 фунтов).

Главный вопрос, будет ли Чавес-младший драться с одним из них в следующем году? Однако и для Головкина, и для Альвареса бой с ним имеет ряд преимуществ.

Во-первых, несмотря на утраченную репутацию, Чавес-младший — все еще привлекательное имя в мире бокса. Его бой против Головкина или Альвареса сгенерирует большой интерес со стороны зрителей и, как следствие, большой доход.

К тому же Головкину и Альварес нужен именитый соперник, если они встретятся друг с другом (хотя стороны имеет устную договоренность о бое на сентябрь 2017 года), а в этом случае их варианты ограничены. В 154 и 168 фунтах есть несколько хороших боксеров, но мало кто из них может сравниться по популярности с Чавесом-младшим.

Во-вторых, Головкин и Альварес будут считаться фаворитами в бою с Чавесом-младшим, который не выглядел хорошо на элитном уровне с лета 2012 года. А поскольку эти потенциальные бои будут проходить в предполагаемом промежуточном весе (165 фунтов), то ни GGG, ни «Канело» не потеряют свои титулы и останутся топ-бойцами в своих весовых категориях.

В то же время эти поединки выгодны и Чавесу-младшему. Даже если он проиграет, он сможет отлично на этом заработать, возможно, уже на закате своей карьеры.