Почему Головкину выгодно провести бой с Чавесом-младшим
Последнее время в прессе появляется все больше информации относительно возможного боя между
экс-чемпион мира в среднем весе мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49−2−1, 32 KO) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Главный вопрос, будет ли
К тому же Головкину и Альварес нужен именитый соперник, если они встретятся друг с другом (хотя стороны имеет устную договоренность о бое на сентябрь 2017 года), а в этом случае их варианты ограничены. В 154 и 168 фунтах есть несколько хороших боксеров, но мало кто из них может сравниться по популярности с
В то же время эти поединки выгодны и
Добавим, что свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в
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