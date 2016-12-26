Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28254371/
26 декабря 2016, 7:51 | Бокс | Vesti.kz

Журналист объяснил, почему преимущество в скорости не поможет Джейкобсу в бою с Головкиным

Журналист спортивного отдела USA Today Майк Коппинджер рассказал, почему считает чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) фаворитом в противостоянии с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Их поединок состоится 18 марта в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

По словам Коппинджера, Джейкобс хорошо двигается и имеет преимущество в скорости, однако у него слабый подбородок. В этой связи он ставит на досрочную победу Головкина.

«Думаю, боковые движения Джейкобса недооценивают. Поверьте, он доставит проблемы Головкину до того, как будет нокаутирован. Джейкобс серьезно улучшил свои недостатки, которые проявились в проигранном бою против Пирога.

Джейкобс — панчер, который отлично двигается, и он быстрее Головкина. Не стоит забывать и о силе его удара. Для Головкина этот бой не станет простой прогулкой. Единственное, что меня беспокоит больше всего, так это подбородок Джейкобса. Поэтому я выбираю Головкина, но не поймите меня неправильно. Но в то же время Головкин не единственный, кто выйдет на ринг. Он еще не сталкивался с панчером вроде Джейкобса (Лемье не считается, потому что он не смог драться), — написал Коппинджер в своем твиттере.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Промоутер Головкина: Мы никогда не обсуждали с Уордом место проведения и весовую категорию для боя

Промоутер Головкина: Мы никогда не обсуждали с Уордом место проведения и весовую категорию для боя

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер в очередной раз затронул тему несостоявшегося боя с Андре Уордом (31−0, 15 КО), а также ответил на нападки со стороны американца.
Еще 7 новостей  Все новости
26 декабря

Третий гол Доуса в ворота "Магнитки" назвали волшебным

Мы никогда не обсуждали с Уордом место проведения и весовую категорию для боя - промоутер Головкина

Почему Головкину выгодно провести бой с Чавесом-младшим