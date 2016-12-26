Журналист объяснил, почему преимущество в скорости не поможет Джейкобсу в бою с Головкиным
Журналист спортивного отдела USA Today Майк Коппинджер рассказал, почему считает чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) фаворитом в противостоянии с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
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Их поединок состоится 18 марта в
По словам Коппинджера, Джейкобс хорошо двигается и имеет преимущество в скорости, однако у него слабый подбородок. В этой связи он ставит на досрочную победу Головкина.
«Думаю, боковые движения Джейкобса недооценивают. Поверьте, он доставит проблемы Головкину до того, как будет нокаутирован. Джейкобс серьезно улучшил свои недостатки, которые проявились в проигранном бою против Пирога.
Джейкобс — панчер, который отлично двигается, и он быстрее Головкина. Не стоит забывать и о силе его удара. Для Головкина этот бой не станет простой прогулкой. Единственное, что меня беспокоит больше всего, так это подбородок Джейкобса. Поэтому я выбираю Головкина, но не поймите меня неправильно. Но в то же время Головкин не единственный, кто выйдет на ринг. Он еще не сталкивался с панчером вроде Джейкобса (Лемье не считается, потому что он не смог драться), — написал Коппинджер в своем твиттере.
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