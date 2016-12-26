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https://sport.mail.ru/news/boxing/28254244/
26 декабря 2016, 7:50 | Бокс | Vesti.kz

Альварес все-таки запланировал на 2017 год бой с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) имеет два плана действий на следующий бой.

Всего в следующем году мексиканский боксер провести три поединка. Увеличить
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Согласно информации журналиста ESPN, всего в 2017 году «Канело» планирует провести три поединка. Согласно плану «А» его соперниками поочередно будут следующие боксеры: его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший, казахстанец Геннадий Головкин и пуэрториканец Мигель Котто.

План «В» предусматривает всего одно изменение — заменить Чавеса-младшего по майскому поединку может чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс, обязательным претендентом на титул которого недавно стал Альварес. Бой с Головкиным у «Канело» намечен на сентябрь, а с Котто он встретится, скорее всего, в декабре.

Добавим, что команды Альвареса и Чавеса-младшего ведут переговоры по бою на 6 мая по HBO на PPV. За этот поединок Чавесу-младшему предложили шесть миллионов долларов плюс процент от продаж PPV, у него есть есть время на раздумье до 2 января. При этом сам Чавес-младший заявил, что в случае провала с «Канело» он готов встретиться с Головкиным.

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