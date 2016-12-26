Альварес все-таки запланировал на 2017 год бой с Головкиным

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Согласно информации журналиста ESPN, всего в 2017 году «Канело» планирует провести три поединка. Согласно плану «А» его соперниками поочередно будут следующие боксеры: его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший, казахстанец Геннадий Головкин и пуэрториканец Мигель Котто.

План «В» предусматривает всего одно изменение — заменить Чавеса-младшего по майскому поединку может чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс, обязательным претендентом на титул которого недавно стал Альварес. Бой с Головкиным у «Канело» намечен на сентябрь, а с Котто он встретится, скорее всего, в декабре.