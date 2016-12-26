Альварес все-таки запланировал на 2017 год бой с Головкиным
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) имеет два плана действий на следующий бой.
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Видимо, что-то случилось...
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Согласно информации журналиста ESPN, всего в 2017 году «Канело» планирует провести три поединка. Согласно плану «А» его соперниками поочередно будут следующие боксеры: его соотечественник Хулио Сезар
План «В» предусматривает всего одно изменение — заменить
Добавим, что команды Альвареса и
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