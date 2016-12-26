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https://sport.mail.ru/news/boxing/28254199/
26 декабря 2016, 7:46 | Бокс | Vesti.kz

Крис Юбенк-старший: У нас украли этот бой. Мой сын уничтожит Головкина

Отец и тренер британского боксера-средневеса Криса Юбенка-младшего (23−1, 18 КО) Крис Юбенк-старший заявил, что его сын победит чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), если их бой состоится в будущем.

Боксеры могли встретиться 10 сентября но бой сорвался <nobr>из-за </nobr>завышенных требований отца британца. Увеличить
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Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя. По словам Юбенка-старшего, их обманным путем оставили без этого боя.

«Мой сын уничтожит Головкина, — заявил Юбенк-старший в беседе с iFL TV. — У нас украли этот бой. Но они обманули сами себя, поскольку более не являются частью меня».

Ранее сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.

Напомним, соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец — чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.

Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров.

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