Крис Юбенк-старший: У нас украли этот бой. Мой сын уничтожит Головкина

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Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя. По словам Юбенка-старшего, их обманным путем оставили без этого боя.

«Мой сын уничтожит Головкина, — заявил Юбенк-старший в беседе с iFL TV. — У нас украли этот бой. Но они обманули сами себя, поскольку более не являются частью меня».

Ранее сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.

Напомним, соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец — чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.