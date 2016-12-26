Крис Юбенк-старший: У нас украли этот бой. Мой сын уничтожит Головкина
Отец и тренер британского
боксера-средневеса Криса Юбенка-младшего (23−1, 18 КО) Крис Юбенк-старший заявил, что его сын победит чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), если их бой состоится в будущем.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась
«Мой сын уничтожит Головкина, — заявил
Ранее сам
Напомним, соперником Головкина по сентябрьскому поединку стал другой британец — чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.
Позже
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter