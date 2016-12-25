Поветкин: был ли допинг?
Команда Поветкина пытается доказать, что положительная проба — это результат ошибки или недобросовестной работы лаборатории в
Лос-Анджелесе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в последние несколько дней обрушил на головы болельщиков огромное количество информации, которая касается допингового инцидента вокруг его подопечного Александра Поветкина. «СЭ» постарался систематизировать эти сведения и уточнить некоторые важные детали.
Напомним, что 17 декабря было объявлено о том, что в пробе Поветкина, взятой 6 декабря, обнаружен остарин — селективный модулятор андрогеновых рецепторов из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства.
Андрей Рябинский пообещал, что для расследования причин попадания остарина в организм Поветкина будет проведен химический анализ спортивного питания, которое употреблял боксер. Сам боксер и его тренерский штаб могут быть подвергнуты испытанию на полиграфе. Кроме того, Рябинский запросил вскрытие
Поветкин перед боем в Екатеринбурге трижды сдавал
Андрей Рябинский заявил, что остарин может выводиться из организма не меньше года. То есть прием Поветкиным этого препарата (случайный или намеренный) мог быть не связан с боем против Стиверна. При этом, правда, непонятно, зачем Александр нарушал антидопинговые правила, скажем, год назад. Кроме того, в этом случае странно, что остарин не был обнаружен в анализах, которые российский боксер сдавал перед боем с Деонтеем Уайлдером в мае этого года.
Поединок с Уайлдером, напомним, сорвался
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter