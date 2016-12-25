Поветкин: был ли допинг?

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в последние несколько дней обрушил на головы болельщиков огромное количество информации, которая касается допингового инцидента вокруг его подопечного Александра Поветкина. «СЭ» постарался систематизировать эти сведения и уточнить некоторые важные детали.

Напомним, что 17 декабря было объявлено о том, что в пробе Поветкина, взятой 6 декабря, обнаружен остарин — селективный модулятор андрогеновых рецепторов из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства. Из-за этого WBC отказался санкционировать титульный характер поединка россиянина в Екатеринбурге против канадца Бермейна Стиверна. Поскольку профессиональный бокс не признает правил, по которым живет олимпийское сообщество, тестирование было добровольным, а положительный результат анализа не означал автоматической дисквалификации Поветкина. Стиверн отказался боксировать с россиянином, но бой в Екатеринбурге 17 декабря все равно состоялся — соперником Александра стал экстренно приглашенный француз Йоанн Дюопа.

Андрей Рябинский пообещал, что для расследования причин попадания остарина в организм Поветкина будет проведен химический анализ спортивного питания, которое употреблял боксер. Сам боксер и его тренерский штаб могут быть подвергнуты испытанию на полиграфе. Кроме того, Рябинский запросил вскрытие допинг-пробы Б. Это должно случиться в конце декабря. В том случае, если проба Б даст отрицательный результат, Поветкин будет оправдан, а неприятности ждут лабораторию в Лос-Анджелесе, которая производила тестирование. Однако результаты проб А и Б различаются крайне редко.

Поветкин перед боем в Екатеринбурге трижды сдавал допинг-пробы — 15 ноября, 6 декабря и 13 декабря. Положительной оказалась только проба от 6 декабря, остальные два его анализа чисты. Доза остарина в тесте от 6 декабря составила 10 пикограмм — это очень малая концентрация, которая не обнаруживается большинством антидопинговых лабораторий мира. Тем не менее подобный результат не позволяет однозначно утверждать, что допинг попал в организм Александра случайно (например, с обычной едой). Не исключен вариант, при котором допинг был принят после 15 ноября, а затем искусственно выводился, но вывелся полностью только к 13 декабря. Правда, против этой версии говорит тот факт, что курс приема остарина для «сушки жира» и набора мышечной массы обычно составляет два месяца.

Андрей Рябинский заявил, что остарин может выводиться из организма не меньше года. То есть прием Поветкиным этого препарата (случайный или намеренный) мог быть не связан с боем против Стиверна. При этом, правда, непонятно, зачем Александр нарушал антидопинговые правила, скажем, год назад. Кроме того, в этом случае странно, что остарин не был обнаружен в анализах, которые российский боксер сдавал перед боем с Деонтеем Уайлдером в мае этого года.