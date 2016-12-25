USA Today Sports: Джейкобс отлично двигается и более быстр, чем GGG
Журналист USA Today Sports Майк Коппинджер прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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«Думаю, боковые движения Джейкобса недооценены. Мне кажется, он доставит Головкину проблемы перед тем, как будет нокаутирован. Джейкобс серьёзно улучшил свой бокс после поражения от Пирога. Джейкобс —
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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