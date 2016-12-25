USA Today Sports: Джейкобс отлично двигается и более быстр, чем GGG

«Думаю, боковые движения Джейкобса недооценены. Мне кажется, он доставит Головкину проблемы перед тем, как будет нокаутирован. Джейкобс серьёзно улучшил свой бокс после поражения от Пирога. Джейкобс — А-панчер, который отлично двигается и более быстр, чем GGG. Не стоит забывать и о силе его ударов. Единственное, что меня беспокоит, — его подбородок. Поэтому я ставлю на победу Головкина», — написал Коппинджер в твиттере.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.