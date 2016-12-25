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https://sport.mail.ru/news/boxing/28252891/
25 декабря 2016, 21:59 | Бокс | Sports.kz

USA Today Sports: Джейкобс отлично двигается и более быстр, чем GGG

Журналист USA Today Sports Майк Коппинджер прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист USA Today Sports <span class=error>Майк</span> Коппинджер прокомментировал предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Думаю, боковые движения Джейкобса недооценены. Мне кажется, он доставит Головкину проблемы перед тем, как будет нокаутирован. Джейкобс серьёзно улучшил свой бокс после поражения от Пирога. Джейкобс — А-панчер, который отлично двигается и более быстр, чем GGG. Не стоит забывать и о силе его ударов. Единственное, что меня беспокоит, — его подбородок. Поэтому я ставлю на победу Головкина», — написал Коппинджер в твиттере.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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