Кособуцкий может провести дебютный бой на профи-ринге в феврале следующего года

По его словам, воспитанник костанайской школы бокса может провести свой первый бой в профессионалах уже в феврале 2017 года.



«Планируем, что у Жана Кособуцкого будет бой 25 февраля в рамках одного шоу с Александром Устиновым в Англии», — заявил Владимир Хрюнов.



Также он сообщил, что казахстанский боксер столкнулся с определенными сложностями из-за неверно подписанных документов с одной из промоутерских компаний.



«Должен сказать, что вокруг Жана развернулась целая борьба, были люди, которые обманом подписали с ним бумаги, не переводя на русский язык. Но с ними вопрос удалось решить, они отказались от своих требований».



«Имя его соперника станет известно после нового года. Пока мы рассматриваем варианты. Скажу так: Жан Кособуцкий — настоящий бриллиант казахстанского бокса, и большое спасибо всем, кто внес вклад в его подготовку, вложил в него душу, и думаю, что он не подведет. Мы будем делать все, чтобы его карьера была такой же яркой, как у Геннадия Головкина», — подчеркнул российский промоутер.