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25 декабря 2016, 21:38 | Бокс | Sports.kz

Кособуцкий может провести дебютный бой на профи-ринге в феврале следующего года

Один из самых известных российских промоутеров в профессиональном боксе Владимир Хрюнов поделился с корреспондентом Sports.kz планами казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого.

Один из самых известных российских промоутеров в профессиональном боксе Владимир <span class=error>Хрюнов</span> поделился с корреспондентом Sports.kz планами казахстанского <span class=error>супертяжеловеса</span> Жана <span class=error>Кособуцкого</span>. Увеличить
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По его словам, воспитанник костанайской школы бокса может провести свой первый бой в профессионалах уже в феврале 2017 года.

«Планируем, что у Жана Кособуцкого будет бой 25 февраля в рамках одного шоу с Александром Устиновым в Англии», — заявил Владимир Хрюнов.

Также он сообщил, что казахстанский боксер столкнулся с определенными сложностями из-за неверно подписанных документов с одной из промоутерских компаний.

«Должен сказать, что вокруг Жана развернулась целая борьба, были люди, которые обманом подписали с ним бумаги, не переводя на русский язык. Но с ними вопрос удалось решить, они отказались от своих требований».

«Имя его соперника станет известно после нового года. Пока мы рассматриваем варианты. Скажу так: Жан Кособуцкий — настоящий бриллиант казахстанского бокса, и большое спасибо всем, кто внес вклад в его подготовку, вложил в него душу, и думаю, что он не подведет. Мы будем делать все, чтобы его карьера была такой же яркой, как у Геннадия Головкина», — подчеркнул российский промоутер.

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