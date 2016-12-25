Боксер Блэкуэлл вышел из комы после полученных во время спарринга травм
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Британский боксер Ник Блэкуэлл вышел из комы, в которую он впал
из-за полученной во время спарринга гематомы мозга. Об этом сообщает BBC.
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Видимо, что-то случилось...
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Отмечается, что 26-летний боксер получил тяжелую травму во время
Руководство Британского совета по управлению боксом намерено провести расследование проведения несанкционированной
Блэкуэлл не впервые впадает в кому после полученных травм. Весной текущего года он получил тяжелые повреждения в поединке с соотечественником Крисом
Блэкуэлл завоевал титул чемпиона Великобритании в весовой категории до 72,6 кг в июне прошлого года и затем дважды его защитил, после чего уступил
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