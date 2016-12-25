Журналист объяснил, почему у Головкина не может быть допинга

Один из читателей написал следующее: «Не надо выгораживать GGG и говорить о VADA и о том, что он “чистый” спортивный парень».



«Этот тупица не понимает, что можно зайти на сайт VADA и посмотреть, что Головкин проходил допинг-тест перед боем с Лемье в прошлом году», — ответил ему Монтеро.



Ранее в одном из интервью Абелю Санчесу, тренеру Головкина, задали аналогичный вопрос. Он ответил, что «сила Головкина происходит за счёт усердной работы на тренировках».