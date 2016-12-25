Журналист объяснил, почему у Головкина не может быть допинга
Журналист Boxing Monthly и автор канала о боксе на Youtube Майкл Монтеро предложил своим читателям в твиттере задать ему вопросы о допинге и дисквалификациях в единоборствах, сообщает Sports.kz.
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Один из читателей написал следующее: «Не надо выгораживать GGG и говорить о VADA и о том, что он “чистый” спортивный парень».
«Этот тупица не понимает, что можно зайти на сайт VADA и посмотреть, что Головкин проходил
Ранее в одном из интервью Абелю Санчесу, тренеру Головкина, задали аналогичный вопрос. Он ответил, что «сила Головкина происходит за счёт усердной работы на тренировках».
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