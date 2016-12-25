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https://sport.mail.ru/news/boxing/28252691/
25 декабря 2016, 21:07 | Бокс | Sports.kz

Журналист объяснил, почему у Головкина не может быть допинга

Журналист Boxing Monthly и автор канала о боксе на Youtube Майкл Монтеро предложил своим читателям в твиттере задать ему вопросы о допинге и дисквалификациях в единоборствах, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxing Monthly и автор канала о боксе на Youtube Майкл <span class=error>Монтеро</span> предложил своим читателям в <span class=error>твиттере</span> задать ему вопросы о допинге и <span class=error>дисквалификациях</span> в единоборствах сообщает Sports.kz. Увеличить
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Один из читателей написал следующее: «Не надо выгораживать GGG и говорить о VADA и о том, что он “чистый” спортивный парень».

«Этот тупица не понимает, что можно зайти на сайт VADA и посмотреть, что Головкин проходил допинг-тест перед боем с Лемье в прошлом году», — ответил ему Монтеро.

Ранее в одном из интервью Абелю Санчесу, тренеру Головкина, задали аналогичный вопрос. Он ответил, что «сила Головкина происходит за счёт усердной работы на тренировках».

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