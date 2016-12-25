«Кто самый переоценённый тяжеловес? Энтони Джошуа, его явно переоценивают. И мы все знаем, что Уайлдер мошенник», — заявил Миллер в интервью Fight Hype.



В 2016 году Миллер провёл три поединка, выиграв все досрочно. Ранее он заявил, что Владимир Кличко должен расправиться с Джошуа в их бою 29 апреля.