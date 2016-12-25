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https://sport.mail.ru/news/boxing/28252542/
25 декабря 2016, 21:01 | Бокс | Чемпионат.com

Миллер: Джошуа — самый переоценённый тяжеловес, а Уайлдер — мошенник

Американский тяжеловес Джаррелл Миллер (18−0−1, 16 КО) назвал чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа переоценённым боксёром, а чемпиона WBC Деонтея Уайлдера жуликом.

«Кто самый переоценённый тяжеловес? Энтони Джошуа, его явно переоценивают. И мы все знаем, что Уайлдер мошенник», — заявил Миллер в интервью Fight Hype.

В 2016 году Миллер провёл три поединка, выиграв все досрочно. Ранее он заявил, что Владимир Кличко должен расправиться с Джошуа в их бою 29 апреля.
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