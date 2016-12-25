Подопечный тренера Головкина может встретиться с Гловацким

«Гловацкий — это тот, кто дважды боксировал на американском ТВ. Промоутеры Гассиева хотят продвигать своего боксёра в США, поэтому они ищут соперников, с которым знакома американская аудитория и которые будут интересны американскому телевиденью. Кшиштоф как раз такой соперник», — уверен Василевский.



В начале декабря в Москве Гассиев в насыщенном поединке победил раздельным решением Дениса Лебедева и стал новым чемпионом IBF. Что касается Гловацкого, то сейчас он проходит курс реабилитации после операции на правой руке и планирует вернуться на ринг в апреле.