Подопечный тренера Головкина может встретиться с Гловацким
Как сообщил польскому
ТВ-журналу «Puncher» промоутер экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Кшиштофа Гловацкого (26−1, 16 КО) Анджей Василевский, промоутеры чемпиона IBF в крузервейте Мурата Гассиева (24−0, 17 КО) хотят провести поединок с его боксёром. Если стороны ударят по рукам, то такой бой пройдёт в США на одном из шоу Premier Boxing Champions.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Гловацкий — это тот, кто дважды боксировал на американском ТВ. Промоутеры Гассиева хотят продвигать своего боксёра в США, поэтому они ищут соперников, с которым знакома американская аудитория и которые будут интересны американскому телевиденью. Кшиштоф как раз такой соперник», — уверен Василевский.
В начале декабря в Москве Гассиев в насыщенном поединке победил раздельным решением Дениса Лебедева и стал новым чемпионом IBF. Что касается Гловацкого, то сейчас он проходит курс реабилитации после операции на правой руке и планирует вернуться на ринг в апреле.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter