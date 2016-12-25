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https://sport.mail.ru/news/boxing/28252537/
25 декабря 2016, 20:59 | Бокс | Sports.kz

Подопечный тренера Головкина может встретиться с Гловацким

Как сообщил польскому ТВ-журналу «Puncher» промоутер экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Кшиштофа Гловацкого (26−1, 16 КО) Анджей Василевский, промоутеры чемпиона IBF в крузервейте Мурата Гассиева (24−0, 17 КО) хотят провести поединок с его боксёром. Если стороны ударят по рукам, то такой бой пройдёт в США на одном из шоу Premier Boxing Champions.

Как сообщил польскому <nobr>ТВ-журналу</nobr> Puncher промоутер <nobr>экс-чемпиона</nobr> мира в тяжёлом весе Кшиштофа <span class=error>Гловацкого</span> (26−1 16 КО) <span class=error>Анджей</span> Василевский промоутеры чемпиона IBF в крузервейте <span class=error>Мурата</span> <span class=error>Гассиева</span> (24−0 17 КО) хотят провести поединок с его боксёром. Если стороны ударят по рукам то такой бой пройдёт в США на одном из шоу Premier Boxing Champions. Увеличить
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«Гловацкий — это тот, кто дважды боксировал на американском ТВ. Промоутеры Гассиева хотят продвигать своего боксёра в США, поэтому они ищут соперников, с которым знакома американская аудитория и которые будут интересны американскому телевиденью. Кшиштоф как раз такой соперник», — уверен Василевский.

В начале декабря в Москве Гассиев в насыщенном поединке победил раздельным решением Дениса Лебедева и стал новым чемпионом IBF. Что касается Гловацкого, то сейчас он проходит курс реабилитации после операции на правой руке и планирует вернуться на ринг в апреле.

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