Боксер Бетербиев в феврале-марте проведет бой за звание претендента в IBF или WBC

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Бетербиев в субботу в канадском городе Гатино в первом раунде нокаутировал парагвайца Исидро Ранони Прието в матче за титул чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжелой весовой категории (до 79,37 килограмма). Россиянин одержал 11-ю победу (все — нокаутом) в 11 боях на профессиональном ринге.

«После Нового года начнутся переговоры о проведении следующего боя — за звание обязательного претендента, — сказал в телефонном разговоре Бетербиев. — Поединок планируется на февраль-март 2017 года и, вероятнее всего, состоится в США. Пока не известно, по какой из версий он пройдет — потому что Артур занимает высокие позиции как в рейтинге IBF, так и в WBC. И также неясно, кто станет его соперником».

«Мы сейчас ожидаем решений от руководства IBF и WBC, с кем Артур должен проводить матч, победитель которого станет обязательным претендентом на чемпионский бой, — продолжил собеседник агентства. — Полагаю, что ясность с международными федерациями и соперником наступит примерно в середине января».

Бетербиев в рейтинге IBF занимает вторую позицию (чемпионом мира является американец Андре Уорд, первый номер вакантен), в реестре WBC — четвертую (обладатель пояса — канадец Адонис Стивенсон).