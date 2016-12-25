Боксер Бетербиев в феврале-марте проведет бой за звание претендента в IBF или WBC
Российский боксер Артур Бетербиев в
феврале-марте 2017 года выйдет на риг в поединке за звание обязательного претендента на чемпионский бой по одной из престижных версий — IBF или WBC, сообщил агентству «Р-Спорт» тренер и брат спортсмена Абакар Бетербиев.
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Бетербиев в субботу в канадском городе Гатино в первом раунде нокаутировал парагвайца Исидро Ранони Прието в матче за титул чемпиона по версии
«После Нового года начнутся переговоры о проведении следующего боя — за звание обязательного претендента, — сказал в телефонном разговоре Бетербиев. — Поединок планируется на
«Мы сейчас ожидаем решений от руководства IBF и WBC, с кем Артур должен проводить матч, победитель которого станет обязательным претендентом на чемпионский бой, — продолжил собеседник агентства. — Полагаю, что ясность с международными федерациями и соперником наступит примерно в середине января».
Бетербиев в рейтинге IBF занимает вторую позицию (чемпионом мира является американец Андре Уорд, первый номер вакантен), в реестре WBC — четвертую (обладатель пояса — канадец Адонис Стивенсон).
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