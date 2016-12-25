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https://sport.mail.ru/news/boxing/28252411/
25 декабря 2016, 20:54 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Бетербиев в феврале-марте проведет бой за звание претендента в IBF или WBC

Российский боксер Артур Бетербиев в феврале-марте 2017 года выйдет на риг в поединке за звание обязательного претендента на чемпионский бой по одной из престижных версий — IBF или WBC, сообщил агентству «Р-Спорт» тренер и брат спортсмена Абакар Бетербиев.

Российский боксер Артур <span class=error>Бетербиев</span> в <nobr>феврале-марте</nobr> 2017 года выйдет на риг в поединке за звание обязательного претендента на чемпионский бой по одной из престижных версий — IBF или WBC сообщил агентству Р-Спорт тренер и брат спортсмена <span class=error>Абакар</span> <span class=error>Бетербиев</span>. Увеличить
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Бетербиев в субботу в канадском городе Гатино в первом раунде нокаутировал парагвайца Исидро Ранони Прието в матче за титул чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжелой весовой категории (до 79,37 килограмма). Россиянин одержал 11-ю победу (все — нокаутом) в 11 боях на профессиональном ринге.

«После Нового года начнутся переговоры о проведении следующего боя — за звание обязательного претендента, — сказал в телефонном разговоре Бетербиев. — Поединок планируется на февраль-март 2017 года и, вероятнее всего, состоится в США. Пока не известно, по какой из версий он пройдет — потому что Артур занимает высокие позиции как в рейтинге IBF, так и в WBC. И также неясно, кто станет его соперником».

«Мы сейчас ожидаем решений от руководства IBF и WBC, с кем Артур должен проводить матч, победитель которого станет обязательным претендентом на чемпионский бой, — продолжил собеседник агентства. — Полагаю, что ясность с международными федерациями и соперником наступит примерно в середине января».

Бетербиев в рейтинге IBF занимает вторую позицию (чемпионом мира является американец Андре Уорд, первый номер вакантен), в реестре WBC — четвертую (обладатель пояса — канадец Адонис Стивенсон).
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