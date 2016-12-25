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25 декабря 2016, 19:58 | Бокс | Чемпионат.com

Дигейл: Я хочу драться с Головкиным в среднем весе

Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF Джеймс Дигейл (23−1, 14 KO) заявил о желании сразиться с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (36−0, 33 KO).

Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF Джеймс <span class=error>Дигейл</span> (23−1 14 KO) заявил о желании сразиться с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 KO). Увеличить
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«Вероятно, я могу вписаться в лимит среднего веса. Я от природы вхожу во вторую среднюю категорию. Если бы я поднялся в весе, мне пришлось бы осторожно выбирать соперников. Уорд крутой, но я бы вышел с ним на ринг потому, что он выходит и боксирует. Он преподаёт тебе боксёрский урок. Я хочу самых больших боёв, перед которыми люди будут думать, что я проиграю. Я хочу драться с Головкиным. Мы можем это устроить. Я спущусь в весе. Мы можем драться в средней категории», — приводит слова Дигейла Fighthub.

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