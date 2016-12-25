Жанабаев одержал вторую победу на профи-ринге
Только что в Куньмине (Китай) 24-летний казахстанец Нурсултан Жанабаев (до боя: 1−0) в десятираундовом поединке одержал победу над опытным 32-летним боксером из Филиппин Арнелем Тинампеем (до боя: 22−20−1, 8КО), сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Напомним, что Нурсултан Жанабаев начал свою профессиональную карьеру 22 октября в Поднебесной. В дебютном поединке он раздельным решением судей победил местного соперника Син Син Яна (11−5−3), тем самым уже в первом поединке завоевав титул чемпиона Китая по версии WBA.
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