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https://sport.mail.ru/news/boxing/28252168/
25 декабря 2016, 19:29 | Бокс | Sports.kz

Жанабаев одержал вторую победу на профи-ринге

Только что в Куньмине (Китай) 24-летний казахстанец Нурсултан Жанабаев (до боя: 1−0) в десятираундовом поединке одержал победу над опытным 32-летним боксером из Филиппин Арнелем Тинампеем (до боя: 22−20−1, 8КО), сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Только что в <span class=error>Куньмине</span> (Китай) 24-летний <span class=error>казахстанец</span> Нурсултан <span class=error>Жанабаев</span> (до боя: 1−0) в десятираундовом поединке одержал победу над опытным 32-летним боксером из Филиппин <span class=error>Арнелем</span> Тинампеем (до боя: 22−20−1 8КО) сообщает группа Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Напомним, что Нурсултан Жанабаев начал свою профессиональную карьеру 22 октября в Поднебесной. В дебютном поединке он раздельным решением судей победил местного соперника Син Син Яна (11−5−3), тем самым уже в первом поединке завоевав титул чемпиона Китая по версии WBA.

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