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https://sport.mail.ru/news/boxing/28249809/
25 декабря 2016, 17:00 | Бокс | УНИАН

Украинский боксер-тяжеловес Руденко победил американца Бергмана

Украинец отстоял чемпионский пояс и укрепил собственные позиции в рейтинге WBO.

Украинец отстоял чемпионский пояс и укрепил собственные позиции в рейтинге WBO. Увеличить
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Украинский супертяжеловес Андрей Руденко вчера в Киеве защитил титул чемпиона WBC Silver International, победив американца Джеймсона Бергмана. Об этом сообщает xsport.ua.

Бой продлился все 10 раундов. Украинец владел инициативой, и судьи единогласным решением отдали победу Руденко — 100:90, 100:90, 100:90.

Эта победа стала для Руденко 31-й в супертяжелом весе. Ранее он вошел в Топ-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBО).
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