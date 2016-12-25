Украинский боксер-тяжеловес Руденко победил американца Бергмана
Украинец отстоял чемпионский пояс и укрепил собственные позиции в рейтинге WBO.
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Украинский супертяжеловес Андрей Руденко вчера в Киеве защитил титул чемпиона WBC Silver International, победив американца Джеймсона Бергмана. Об этом сообщает xsport.ua.
Бой продлился все 10 раундов. Украинец владел инициативой, и судьи единогласным решением отдали победу Руденко — 100:90, 100:90, 100:90.
Эта победа стала для Руденко 31-й в супертяжелом весе. Ранее он вошел в Топ-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBО).
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