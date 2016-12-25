Лёффлер: Переход Усика в супертяжёлый вес возможен
Промоутер Том Лёффлер считает, что болельщики хотели бы, чтобы чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик перешёл в супертяжёлый вес.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Он побил рекорд Холифилда, став чемпионом мира за наименьшее количество боёв в первом тяжёлом весе. Усик стал чемпионом в 10-м бою, а Холифилд в 12-м. Вы не любите это сравнение, но люди хотели бы увидеть Усика в супертяжёлом весе. Его вес вне тренировочного лагеря около 100 кг, поэтому это вполне возможно», — приводит слова Лёффлера Forbes.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter