Лёффлер: Переход Усика в супертяжёлый вес возможен

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«Он побил рекорд Холифилда, став чемпионом мира за наименьшее количество боёв в первом тяжёлом весе. Усик стал чемпионом в 10-м бою, а Холифилд в 12-м. Вы не любите это сравнение, но люди хотели бы увидеть Усика в супертяжёлом весе. Его вес вне тренировочного лагеря около 100 кг, поэтому это вполне возможно», — приводит слова Лёффлера Forbes.