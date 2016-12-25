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https://sport.mail.ru/news/boxing/28249024/
25 декабря 2016, 11:47 | Бокс | ТАСС

Команда Поветкина может начать разбирательство с VADA

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Команда российского боксера Александра Поветкина может начать разбирательства с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Как сообщил ТАСС глава компании Мир бокса Андрей Рябинский он устал отбивать спортсменов от этой ерунды Увеличить
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«У нас появляются вопросы к VADA, это повод для серьезных разбирательств с лабораторией. Я устал отбивать спортсменов от этой ерунды», — сказал Рябинский.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина, в связи с чем Всемирный боксерский совет отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Йоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. При этом допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

Команда российского боксера запросила вскрытие допинг- пробы «Б».
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