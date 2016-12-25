Команда Поветкина может начать разбирательство с VADA
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Команда российского боксера Александра Поветкина может начать разбирательства с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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«У нас появляются вопросы к VADA, это повод для серьезных разбирательств с лабораторией. Я устал отбивать спортсменов от этой ерунды», — сказал Рябинский.
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Команда российского боксера запросила вскрытие допинг- пробы «Б».
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