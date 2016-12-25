Чавес-младший: Если не заключу сделку с «Канело», то тогда хочу бой с Головкиным

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Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезра Чавес-младший (49−2−1, 32 КО) заявил, что у него есть запасной вариант на тот случай, если он не сможет договориться о бое со своим соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), которому принадлежит титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры и уже согласовали договорной вес, в котором пройдет поединок — 175 фунтов. Сам бой хотят провести в США 6 мая и транслировать его по HBO на PPV (платные трансляции).

Основная проблема заключается в финансовых условиях. Сообщалось, что команда Альвареса предложила Чавесу-младшему за бой шесть миллионов долларов плюс процент от продаж PPV. У экс-чемпиона есть время на раздумье до 2 января.

В то же время Чавес-младший заявил, что если же они с «Канело» достигнут соглашения, то он хотел бы провести бой против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) в рамках второго среднего веса (168 фунтов).

«Есть вариант с Головкиным, но он не хочет подниматься в 168 фунтов. Головкин, как и «Канело». Он хотел, чтобы «Канело» поднялся в 160, потому что он меньше, но он не захотел идти в 168, когда я бросил ему вызов.

Если «Канело» не захочет драться со мной, то есть вероятность боя с Головкиным. Я всегда говорил, что хочу драться с Головкиным и продолжаю настаивать на этом. Теперь я могу доказать, что способен сделать все (168 фунтов) для боя с ним, — цитирует Чавеса-младшего BoxingScene.com.

Добавим, что у Альвареса также имеется запасной вариант. В мае он может встретиться с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.