Чавес-младший: Если не заключу сделку с «Канело», то тогда хочу бой с Головкиным
Мексиканский боксер назвал вес, в котором хотел бы встретиться с GGG.
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Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры и уже согласовали договорной вес, в котором пройдет поединок — 175 фунтов. Сам бой хотят провести в США 6 мая и транслировать его по HBO на PPV (платные трансляции).
Основная проблема заключается в финансовых условиях. Сообщалось, что команда Альвареса предложила
В то же время
«Есть вариант с Головкиным, но он не хочет подниматься в 168 фунтов. Головкин, как и «Канело». Он хотел, чтобы «Канело» поднялся в 160, потому что он меньше, но он не захотел идти в 168, когда я бросил ему вызов.
Если «Канело» не захочет драться со мной, то есть вероятность боя с Головкиным. Я всегда говорил, что хочу драться с Головкиным и продолжаю настаивать на этом. Теперь я могу доказать, что способен сделать все (168 фунтов) для боя с ним, — цитирует
Добавим, что у Альвареса также имеется запасной вариант. В мае он может встретиться с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.
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