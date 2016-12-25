Спортивный врач: Поветкин не мог умышленно употребить допинг

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Врач также рассказал о тонкостях обнаружения в организме допинга и особенностях производства препаратов спортивного питания.

Менее чем за сутки до боя за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в Екатеринбурге против канадца Бермейна Стиверна стало известно, что в допинг-пробе Поветкина, взятой 6 декабря, обнаружен остарин. Организация отозвала свое решение о бое за чемпионский пояс, соперник россиянина отказался от поединка, в вместо него на ринг против Поветкина вышел француз Йоанн Дюопа.

Русский Витязь победил весьма серьезного соперника, находившегося не в самой оптимальной форме, нокаутом в шестом раунде. Через несколько дней после этого поединка источник, знакомые с ситуацией, заявил, что в допинг-пробе Поветкина было обнаружено ничтожно малое количество запрещенного вещества.

А уже 23 декабря глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что в пробе россиянина, взятой 13 декабря, не найдено следов запрещенных веществ.

Таким образом, практически в точности повторяется произошедшая весной история с мельдонием, из-за которой не состоялся поединок в Москве против американца Деонтея Уайлдера. Тогда мельдоний был обнаружен в предельно малых величинах только в одной из пяти сданных Поветкиным допинг-проб.

Нынешняя ситуация «подвисла» на стадии вскрытия пробы В того анализа, который был взят 6 декабря — именно от этого результата будет зависеть решение по российскому спортсмену со стороны Всемирного боксерского совета (WBC). Пока же Поветкин отстранен организацией от выступлений на неопределенный срок, но не дисквалифицирован.

Судя по тем комментариям, которые приходят из-за океана, есть вероятность, что ситуация разрешится в пользу российского боксера. Так, тренер Стиверна Дон Хаус уже не исключает, что его подопечному все-таки придется на ринг против Поветкина и даже сожалеет, что этого не случилось в Екатеринбурге.

«Жаль, что мы решили не проводить бой, потому что мы приехали в Россию за титулом, а поединок отменили из-за результатов допинг-тестирования. Только через некоторое время стало ясно, что на самом деле они отрицательные.

Хотелось бы, чтобы этот результат стал известен в день боя, — заявил Хаус.

О том, как выглядит нынешняя ситуация с доказательной точки зрения, и есть ли козыри на руках российской стороны, «Газете.Ru» рассказал Виктор Ионов.

— Промоутер Поветкина Рябинский заявил, что 15 ноября была чистая проба, 6 декабря — положительная, 13 декабря — отрицательная. Такое возможно теоретически, или остарин так быстро не выводится из организма?

— Нынешнюю ситуацию сложно прогнозировать и, даже основываясь на такой информации, невозможно сделать окончательных выводов.

Давайте рассмотрим пример мельдония. У него есть срок выхода из организма, и, по идее, после этого не должен проявляться. Но он все равно остается во внутриклеточных структурах, и может сидеть там долго. Потом берут пробу — и она дает отрицательный результат. Проходит некоторое время, и он может снова проявиться, потому что выводящее вещество может добраться до внутриклеточной структуры и вывести его в кровь.

Здесь могла возникнуть похожая ситуация: пробу взяли, она ничего не показала. А вещество сидит глубоко в организме, не давая о себе знать.

А причиной его проявления может стать тяжелая нагрузка, либо стрессовая ситуация, в результате чего вещество из клеток выгоняется в кровь. Под стрессом я подразумеваю не психологическое, а именно физическое состояние. Примером может послужить резкая смена температуры. Поэтому теоретически все возможно.

Должен также заметить, что бывают не совсем добросовестные производители, которые могут в свои препараты добавлять малые дозы веществ, которых не указано в составе. Это делается для повышения продаж. Ведь обычный человек, покупая лекарство, прежде всего думает о том, чтобы оно помогло. И если помогает, то уже неважно, из чего оно состоит.

Даже фирма-производитель не может дать стопроцентной гарантии отсутствия запрещенных веществ.

Даже сырье, которое выращивали для препаратов, может повлиять на его состав. Можно сколько угодно утверждать о растительной природе того или иного средства, но никто не отменял удобрения, опыления химикатами и прочие способы, используемые в аграрной промышленности.

— То есть информации об отрицательной пробе 13 декабря недостаточно для того чтобы доказать невиновность Поветкина?

— Тут очень много нюансов, вплоть до того, кто делал анализ пробы.

Даже внутри одной антидопинговой организации есть несколько лабораторий, и бывало такое, что они давали разный результат.

В таком случае везут пробы куда-то в центральную лабораторию, которая должна сделать окончательный анализ.

Я думаю, еще рано рассуждать о возможностях в суде — нужно провести большую подготовительную работу. Есть возможность даже направить пробы третьей независимой стороне.

Конечно, бороться надо, и надо подавать в суд, но это будет непростой процесс, исход которого сложно предсказать.

Суд тоже может быть не удовлетворен показаниями обеих сторон и запросить мнения еще одной независимой стороны.

Я Поветкина хорошо знаю и не верю, что он мог сознательно допустить попадание запрещенного вещества в организм. Он уже один раз на грабли наступил, второй раз не будет — он с головой дружит. Единственное, могу сказать, что я не исключаю случайного попадания, а это доказать очень тяжело.

Поэтому сейчас я бы не стал торопиться с радостными заявлениями, а подождал бы более точной информации.