Юбэнк-младший собрался драться с Головкиным в 2017 году

— Эдди Хирн увидел лёгкий выход из сложившейся ситуации — передать этот бой Келлу Бруку. Мы вели переговоры о бое с Головкиным, и они были близки к завершению, но мы не из тех, кто соглашается на всё, что им предлагают. Мы дерёмся на тех условиях, которых действительно заслуживаем. Келл же соглашается на всё, что предлагает ему Эдди. Люди спрашивают, расстроен ли я тем, что бой с Головкиным не состоялся. Это упущенная возможность, но в то же время ничего не бывает без причины. Мы всё ещё можем организовать этот бой, и я надеюсь, он состоится в 2017 году, — сказал Юбэнк.