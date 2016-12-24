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https://sport.mail.ru/news/boxing/28247045/
24 декабря 2016, 23:25 | Бокс | Sports.kz

Юбэнк-младший собрался драться с Головкиным в 2017 году

Британский боксёр Крис Юбэнк-младший (23−1, 18 КО) рассказал в интервью iFL TV, почему его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) сорвался, а также выразил надежду, что он всё-таки состоится в следующем году, сообщает Sports.kz.

Британский боксёр <span class=error>Крис</span> <nobr><span class=error>Юбэнк</span>-младший</nobr> (23−1 18 КО) рассказал в интервью iFL TV почему его бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сорвался а также выразил надежду что он <nobr>всё-таки</nobr> состоится в следующем году сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Эдди Хирн увидел лёгкий выход из сложившейся ситуации — передать этот бой Келлу Бруку. Мы вели переговоры о бое с Головкиным, и они были близки к завершению, но мы не из тех, кто соглашается на всё, что им предлагают. Мы дерёмся на тех условиях, которых действительно заслуживаем. Келл же соглашается на всё, что предлагает ему Эдди. Люди спрашивают, расстроен ли я тем, что бой с Головкиным не состоялся. Это упущенная возможность, но в то же время ничего не бывает без причины. Мы всё ещё можем организовать этот бой, и я надеюсь, он состоится в 2017 году, — сказал Юбэнк.

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