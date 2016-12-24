Головкин поздравил всех с Рождеством

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«Я хочу пожелать каждому из вас счастливого Рождества!» — написал GGG в твиттере, сопроводив запись праздничными смайликами.



Напомним, Головкин (36−0, 33 КО) вернётся на ринг 18 марта и проведёт на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I want to wish everyone a Merry Christmas ???</p>— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) <a href="https://twitter.com/GGGBoxing/status/812736501482213377">24 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>