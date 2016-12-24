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24 декабря 2016, 22:44 | Бокс | Sports.kz

Головкин поздравил всех с Рождеством

Накануне католического Рождества казахстанский боксёр Геннадий Головкин обратился к болельщикам, сообщает Sports.kz.

Накануне католического Рождества казахстанский боксёр Геннадий <span class=error>Головкин</span> обратился к болельщикам сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я хочу пожелать каждому из вас счастливого Рождества!» — написал GGG в твиттере, сопроводив запись праздничными смайликами.

Напомним, Головкин (36−0, 33 КО) вернётся на ринг 18 марта и проведёт на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

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