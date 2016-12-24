Головкин поздравил всех с Рождеством
Накануне католического Рождества казахстанский боксёр Геннадий Головкин обратился к болельщикам, сообщает Sports.kz.
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«Я хочу пожелать каждому из вас счастливого Рождества!» — написал GGG в твиттере, сопроводив запись праздничными смайликами.
Напомним, Головкин (36−0, 33 КО) вернётся на ринг 18 марта и проведёт на арене Madison Square Garden в
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