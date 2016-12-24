Ахмедиев готовится к бою с Бектемировым
26-летний казахстанский проспект Радмир Ахмедиев (10−1, 8КО) готовится к своему следующему поединку на профессиональном ринге, который состоится в феврале наступающего года в рамках очередного вечера бокса, организованного компанией «Savarese Promotions», которая, свою очередь, представляет интересы казахстанского боксера, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В подготовке Радмиру помогает известный боксер из России Меджид Бектемиров (18−1, 12КО).
Напомним, что Ахмедиев выступает в первой средней весовой категории (до 154 фунта — 69,9 кг).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter