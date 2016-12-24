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https://sport.mail.ru/news/boxing/28246752/
24 декабря 2016, 22:19 | Бокс | Sports.kz

Ахмедиев готовится к бою с Бектемировым

26-летний казахстанский проспект Радмир Ахмедиев (10−1, 8КО) готовится к своему следующему поединку на профессиональном ринге, который состоится в феврале наступающего года в рамках очередного вечера бокса, организованного компанией «Savarese Promotions», которая, свою очередь, представляет интересы казахстанского боксера, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

26-летний казахстанский проспект <span class=error>Радмир</span> Ахмедиев (10−1 8КО) готовится к своему следующему поединку на профессиональном ринге который состоится в феврале наступающего года в рамках очередного вечера бокса организованного компанией Savarese Promotions которая свою очередь представляет интересы казахстанского боксера сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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В подготовке Радмиру помогает известный боксер из России Меджид Бектемиров (18−1, 12КО).

Напомним, что Ахмедиев выступает в первой средней весовой категории (до 154 фунта — 69,9 кг).

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