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24 декабря 2016, 22:12 | Бокс | Sports.kz

Аргентинский рефери назвал Головкина своим любимым боксёром

Аргентинский судья Херардо Погги в твиттере ответил на вопрос одного из своих читателей о симпатиях из действующих боксёров, сообщает Sports.kz.

Аргентинский судья <span class=error>Херардо</span> <span class=error>Погги</span> в <span class=error>твиттере</span> ответил на вопрос одного из своих читателей о симпатиях из действующих боксёров сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Сейчас мне больше других нравится Головкин, за свою отличную атаку и эффективность», — написал Погги в твиттере.

Ранее ещё один рефери — Кенни Бэйлисс — назвал Геннадия Головкина боксёром, который всегда дерётся чисто, и добавил, что в его возможном бою с Канело не возникнет проблем в плане судейства.

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