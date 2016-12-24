Аргентинский рефери назвал Головкина своим любимым боксёром
Аргентинский судья Херардо Погги в твиттере ответил на вопрос одного из своих читателей о симпатиях из действующих боксёров, сообщает Sports.kz.
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«Сейчас мне больше других нравится Головкин, за свою отличную атаку и эффективность», — написал Погги в твиттере.
Ранее ещё один рефери — Кенни Бэйлисс — назвал Геннадия Головкина боксёром, который всегда дерётся чисто, и добавил, что в его возможном бою с Канело не возникнет проблем в плане судейства.
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